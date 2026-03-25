矢吹奈子、文化放送『レコメン！』欠席へ “なこみく”で人気を博した盟友が3時間生放送の“代役”に
元AKB48・HKT48、IZ*ONEのメンバーで俳優の矢吹奈子がパーソナリティーを務める、文化放送『矢吹奈子のレコメン！』（月〜木 後10：00※矢吹は水曜担当）の公式Xアカウントが更新され、矢吹が24日放送の同番組を欠席することを報告した。
【写真集カット】おっきい…ボディラインをあらわにした田中美久
同アカウントは≪お知らせ≫と題し、「#矢吹奈子 さんが体調不良のため明日の水曜レコメンをお休みすることになりました」と報告。「ピンチヒッターとして田中美久 さんが3時間生放送を担当します！」と、NHK48時代に“なこみく”として人気を博した田中美久（24）が代役を務めることを伝えた。
矢吹は自身のXで、このポストを引用しながら「すみません。明日のレコメンお休みさせていただきます」と謝罪し、「みくりんありがとう！」と“盟友”に感謝。これを受けて田中も、自身のXで「ってなわけで明日は、私がお送り致します！メールなどもお待ちしてますね」とリスナーに呼びかけ、「おなこお大事に」と気遣った。
【写真集カット】おっきい…ボディラインをあらわにした田中美久
同アカウントは≪お知らせ≫と題し、「#矢吹奈子 さんが体調不良のため明日の水曜レコメンをお休みすることになりました」と報告。「ピンチヒッターとして田中美久 さんが3時間生放送を担当します！」と、NHK48時代に“なこみく”として人気を博した田中美久（24）が代役を務めることを伝えた。
矢吹は自身のXで、このポストを引用しながら「すみません。明日のレコメンお休みさせていただきます」と謝罪し、「みくりんありがとう！」と“盟友”に感謝。これを受けて田中も、自身のXで「ってなわけで明日は、私がお送り致します！メールなどもお待ちしてますね」とリスナーに呼びかけ、「おなこお大事に」と気遣った。