Snow Man宮舘涼太『スタソン』で“舘様”誕生秘話を大公開！「きっかけは一通のファンレター」

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音楽番組『Star Song Special Season3』が、3月26日16時よりPrime Videoにてスタート。初回のMCは番組初登場の松岡昌宏が務め、トークゲストとして宮舘涼太（Snow Man）が出演する。

■ACEesはオリジナル曲「Biggest Party」をパフォーマンス

2025年2月に始まって以降、“スタソン”の愛称でファンから親しまれてきた当番組。“スタソン”ならではのスペシャルなライブや、先輩アーティストとジュニアによるNGなしのコラボトークなど、ここでしか出会えない“スペシャル”な時間を届ける。

スタジオライブでは、ジュニアがSixTONESの「JAPONICA STYLE」を披露。千井野空翔は「扇子を使って、妖艶にかっこよくやっていきます！」と意気込みを語る。

また、ACEesはオリジナル曲「Biggest Party」をパフォーマンス。「アメリカの作詞家さん・作曲家さんと僕たちがイチから作りました」（浮所飛貴）といい、英語詞で歌う彼らにも注目だ。

そして、ジュニアが自由にアピールするコーナー「Star Challenge」では、青木滉平がピアノで「Love so sweet」（嵐）と「シンデレラガール」（King & Prince）のリミックス演奏に挑戦。異なる2曲のメロディを同時に奏でるスゴ技を見せる。

■宮舘の「Snow Man9人の中での役割」とは？

トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストに聞いてみたかったことを質問し、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ質問をSwitch。“NGなし”でお互いの素顔に迫る。

今回は宮舘とジュニアの6人（阿達慶、千井野空翔、竹村実悟、鍋田大成、末永光、浅井乃我）が対面。まずはジュニア6人からそれぞれ事前に集めた“宮舘の印象”が紹介され、「歌舞伎がすごく魅力的」「赤い薔薇を持っている」などの回答が紹介されるなか、“あるジュニア”の回答では「これは…バラエティしに来てるなと」（宮舘）、「平成だったら放送作家が考えそう」（松岡）とツッコミが止まらない。

そうして始まった質問タイムでは、末永が「“舘様”と呼ばれるようになったきっかけ」を深掘り。宮舘といえば「セクシー・ロイヤル・美しく」を体現した立ち振る舞いで“舘様”と呼ばれ、数々のバラエティ番組でブレイク中だが、宮舘本人いわく「きっかけは一通のファンレターだった」そう。さらに「もともと僕はバラエティにあんまり出たくなかったんですよ」と明かし、ジュニアもMCの松岡も「えぇ～!?」と驚嘆。いったい“舘様”はどのようにして出来上がったのか？ 心境の変化を本人が語る。

一方、2025年に入所したばかりの浅井は、今後の自身のキャラについて「いちばんの悩みどころ」だと本音を。「いい悩みですよ！ 僕もすごく悩んだ時期がありました」という宮舘が温かく寄り添っていく。

トークは続き、阿達は宮舘へ「Snow Man9人の中での役割」について質問。以前の“スタソン”にて、グループ最年少で末っ子担当のラウールは自身のことを「暴走機関車」だと答えたが、宮舘は何と答えるのか…？

また、Snow Manの現場を「よく見学しに行っている」という鍋田はコンサート制作にまつわる質問を。“Snow Man愛”を伝える鍋田に宮舘は「すごい！ ちゃんと見てくれている感じが伝わりますね」と笑顔を見せる。

そんななか、竹村は「宮舘くんのモノマネができる」と切り出し、宮舘自身もその噂を把握していることが明らかに。いざ本人の“公認”をもらおうと、竹村がスタジオで渾身のモノマネを披露する。はたして、結果は…？

■宮舘涼太、ジュニア時代15年で“いちばんうれしかった瞬間”とは

また、千井野は宮舘へ「ジュニア時代でいちばん思い出に残っていること」を質問。ジュニアを15年経験した宮舘にMCの松岡は「石の上にも三年×5!?」と驚き、宮舘自身も「2回ぐらい辞めようと思った」というが、そんな彼がジュニア時代で「いちばんうれしかった瞬間」を回想。同じ質問が返ってきたジュニアの阿達も「思い出すといまだに鳥肌が立つ」というシーンを振り返っていく。

さらに、MCの松岡が10代の頃に参加したSMAPの公演エピソードを語り始めると、超貴重な体験談に宮舘もジュニアも大興奮。その後、松岡からジュニアへの熱いエールは止まらず、ジュニア6人も前のめりになって松岡の話に聞き入っていき…「メモ帳持ってくればよかった！」（千井野）というほど金言の数々が飛び出した。

■番組情報

Prime Video『Star Song Special Season3』

03/26（木）16:00～配信スタート

※隔週木曜配信

出演：松岡昌宏（第1回MC）、宮舘涼太（第1回トークゲスト）、ジュニア（ACEes 他）

(C)Storm Labels Inc.

■関連リンク

『Star Song Special』番組サイト

https://sp.storm-labels.co.jp/starsongspecial

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/

■【画像】番組カット