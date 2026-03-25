『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の勢いが止まらない。2026年3月18日（日本時間）に初公開されたこの予告編が、わずか4日で映画予告編史上初となる10億回を突破したことがわかった。米が伝えた。

スパイダーマンが映画予告編の歴史を変えた。公開後24時間で7億回超の市場最大記録を叩き出した“親愛なる隣人”は、前人未到の10億回の領域にたった4日で飛び込んだ。現在、すでに11億回再生に到達しているという。

ソニー・ピクチャーズは、この予告編公開の1日前より、主演トム・ホランドのアナウンスを皮切りにして世界各国のファン／インフルエンサーが予告編の“断片映像”を続々とシェアするを実施。日本からは中村獅童が代表を務めた。世界的な注目度を高めながら、映像リリースの効果を最大化させた。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は『ノー・ウェイ・ホーム』で描かれた出来事を受け、トム・ホランド主演のMCU版スパイダーマンとしては初めてストリート・レベルでの活躍を本格的に描く。ハルク／ブルース・バナー役のマーク・ラファロ、スコーピオン／マック・ガーガン役のマイケル・マンドも出演することで話題。ほか、パニッシャー／フランク・キャッスル役のジョン・バーンサル、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」セイディー・シンク、「一流シェフのファミリーレストラン」のライザ・コロン＝ザヤスも新たに加わる。MJ役のゼンデイヤ、ネッド役のジェイコブ・バタロンも復帰すると見られる。監督は、前3作を手がけたジョン・ワッツから、『シャン・チー／テン・リングスの伝説』のデスティン・ダニエル・クレットンに交代となる。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日に日米同時公開。

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