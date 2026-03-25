「早慶に近づいてきている」GMARCHの“優秀な学生が多い”大学ランキング1位は？ 「政界に力がはいる」の声も
学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学の頭文字をとった有名私立大学群であるGMARCH。最も優秀な学生が多いと思われている大学はどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月8日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「GMARCH」に関するアンケートを実施しました。その中から、「GMARCHの中で最も優秀な学生が多いと思う大学」ランキングの結果をご紹介します。
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▼回答者コメント
「特に法学部の評価が高く、資格試験や公務員試験などで実績が多いため、優秀な学生が多いイメージがあるから」（40代男性／岡山県）
「知人が国家公務員第1種に受かり活躍している。そういう生徒が多いと聞いているから」（40代女性／北海道）
「昔から知名度が高い。法学部が有名」（60代男性／愛知県）
▼回答者コメント
「志願者数が多いこと、そして一般入試比率が高いので優秀な学生が多いと思います」（40代男性／東京都）
「就職支援やキャリア教育が充実してますし、政界に力がはいるから」（40代女性／長崎県）
「今も早慶に近づいてきていると聞いたこともあり、実際レベルが高いから」（40代女性／千葉県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、2025年12月8日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「GMARCH」に関するアンケートを実施しました。その中から、「GMARCHの中で最も優秀な学生が多いと思う大学」ランキングの結果をご紹介します。
2位：中央大学／52票2位にランクインしたのは中央大学です。特に法学部の評価が非常に高く、司法試験や公務員試験での合格実績が広く知られています。資格取得に強い大学というイメージも根強く、法曹界をはじめとする各分野で活躍する卒業生を多数輩出してきた実績が、「優秀な学生が多い」という印象につながっているようです。
▼回答者コメント
「特に法学部の評価が高く、資格試験や公務員試験などで実績が多いため、優秀な学生が多いイメージがあるから」（40代男性／岡山県）
「知人が国家公務員第1種に受かり活躍している。そういう生徒が多いと聞いているから」（40代女性／北海道）
「昔から知名度が高い。法学部が有名」（60代男性／愛知県）
1位：明治大学／91票1位に選ばれたのは明治大学でした。長年にわたり全国トップクラスの志願者数を誇り、一般入試比率が高いことでも知られています。就職支援やキャリア教育の充実ぶりにも定評があり、政界やビジネス界で活躍するOB・OGも多いことから、総合的に「優秀な学生が多い」と評価されたようです。
▼回答者コメント
「志願者数が多いこと、そして一般入試比率が高いので優秀な学生が多いと思います」（40代男性／東京都）
「就職支援やキャリア教育が充実してますし、政界に力がはいるから」（40代女性／長崎県）
「今も早慶に近づいてきていると聞いたこともあり、実際レベルが高いから」（40代女性／千葉県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)