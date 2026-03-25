東京03・角田晃広 （C）ORICON NewS inc.

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　お笑いトリオ・東京03の角田晃広（52）が25日、フジテレビ系『ノンストップ！』(毎週月〜金 前9:50)に出演。大先輩から突然電話がかかってきて驚いたエピソードを明かした。

【写真】「GQ MEN OF THE YEAR 2025」ステージに立つ北大路欣也

　最近「えーっ！」と驚いたエピソードを聞かれ、去年の12月に自身がMCを務めた「GQ MEN OF THE YEAR 2025」イベントを振り返った。

　「終わって次の日にマネージャーから、出演されていた北大路欣也さんが、角田さんと連絡を取りたいと…」と、俳優の北大路欣也（83）から話があったという。

　連絡先を伝えると、すぐに電話がかかってきたそうで「もしもし、北大路欣也ですって。式典のときに、話が長くなっちゃって、なにか迷惑をかけてなかったかなって」「終わってから先に出ちゃったから、あいさつもできなかったらから…」と振り返った。

　角田は「そんな…」と、驚きと恐縮しながら電話を受けたことを語り、「大御所になられても…。電話がきたのが一番『えーっ！』でした」「びっくりしました」などと明かした。