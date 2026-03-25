東京03・角田晃広、大御所俳優から突然電話 マネージャー経由で連絡受け…「びっくりしました」
お笑いトリオ・東京03の角田晃広（52）が25日、フジテレビ系『ノンストップ！』(毎週月〜金 前9:50)に出演。大先輩から突然電話がかかってきて驚いたエピソードを明かした。
【写真】「GQ MEN OF THE YEAR 2025」ステージに立つ北大路欣也
最近「えーっ！」と驚いたエピソードを聞かれ、去年の12月に自身がMCを務めた「GQ MEN OF THE YEAR 2025」イベントを振り返った。
「終わって次の日にマネージャーから、出演されていた北大路欣也さんが、角田さんと連絡を取りたいと…」と、俳優の北大路欣也（83）から話があったという。
連絡先を伝えると、すぐに電話がかかってきたそうで「もしもし、北大路欣也ですって。式典のときに、話が長くなっちゃって、なにか迷惑をかけてなかったかなって」「終わってから先に出ちゃったから、あいさつもできなかったらから…」と振り返った。
角田は「そんな…」と、驚きと恐縮しながら電話を受けたことを語り、「大御所になられても…。電話がきたのが一番『えーっ！』でした」「びっくりしました」などと明かした。
【写真】「GQ MEN OF THE YEAR 2025」ステージに立つ北大路欣也
最近「えーっ！」と驚いたエピソードを聞かれ、去年の12月に自身がMCを務めた「GQ MEN OF THE YEAR 2025」イベントを振り返った。
「終わって次の日にマネージャーから、出演されていた北大路欣也さんが、角田さんと連絡を取りたいと…」と、俳優の北大路欣也（83）から話があったという。
角田は「そんな…」と、驚きと恐縮しながら電話を受けたことを語り、「大御所になられても…。電話がきたのが一番『えーっ！』でした」「びっくりしました」などと明かした。