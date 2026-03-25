女子プロ、新しい契約を締結！「多くのゴルファーに愛されるブランド」へ

双日インフィニティ株式会社は2026年2月24日、同社が展開するゴルフブランド『McGREGOR GOLF』において、プロゴルファーの永峰咲希とスポンサー契約を締結したと発表しました。

永峰プロがゴルフブランドとスポンサー契約を締結

永峰咲希プロ

永峰プロは2014年にプロテストに一発合格してツアー参戦。2018年「フジサンケイレディスクラシック」でツアー初優勝を挙げ、2020年には「日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯」でメジャータイトルを獲得。2025年にも「資生堂・JALレディスオープン」で優勝しています。

本契約に基づき、永峰プロは2026年シーズンより『McGREGOR GOLF』のウェア・キャップを着用。ブランドの世界観や魅力を発信していく予定です。

『McGREGOR GOLF』は、英国にルーツを持ちニューヨークで生まれたMcGREGORのゴルフブランドで、今回の契約を通じて、ブランド価値と認知度の向上を図り、「多くのゴルファーに愛されるブランド」を目指すとされています。

いかがでしたか？ ぜひ永峰プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！