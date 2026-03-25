『ボーダレス』松谷鷹也＆今野浩喜が出演へ 第1話には菅生新樹が登場
土屋太鳳と佐藤勝利（timelesz）がダブル主演を務め、井ノ原快彦、北大路欣也が共演する4月8日スタートのドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系／毎週水曜21時）より、メインビジュアルが解禁。さらに新たなレギュラーキャストとして松谷鷹也と今野浩喜、また第1話に菅生新樹が出演することも発表された。
【写真】菅生新樹の出演カットをチェック！
君塚良一が脚本を手掛ける完全オリジナル作品の本作は、トラックで爆走する捜査本部を題材にした、かつてない刑事ドラマ。
複数の地域にまたがる事件が起きると、広域指定事件に指定され、双方の捜査機関が協力して事件を解決する。しかしここで生まれるのが、警視庁vs所轄、警視庁vs他道府県の警察本部との縄張り争い。この状況を打破すべく、警察庁が試験的に運用を決めたのが、爆走する捜査本部＝移動捜査課だ。
捜査本部、取調室、留置施設、そして災害派遣支援物資輸送車といった複数の役割を持ったトラックを駆って、事件現場へと爆走する移動捜査課。特に捜査本部となる1号車はいろいろな意味を込めて、内外から「一番星」と呼ばれ、その縦横無尽に動き回る一番星を取り仕切るのが、移動捜査課の7人の刑事たち。性別も経歴も性格もバラバラ、そしてどこか警察組織の“はぐれもの”だったワケありの7人が強力なチームとなって容疑者を追い詰め、事件を解決する。今作では、それぞれの事件解決へのプロセスと同時に、さまざまな背景、過去を抱え、移動捜査課にやってきた彼らの活躍、生き様、そして人間模様を描いていく。
松谷鷹也が演じるのは、警視庁捜査一課の刑事・増田幽。移動捜査課とは腐れ縁で、一課の捜査情報を移動捜査課のメンバーに流したり、流させられたり…。脳腫瘍のため2023年７月に28歳で亡くなった元阪神タイガース・横田慎太郎さんの生涯を描いた映画『栄光のバックホーム』で主演を務め、第49回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した松谷。テレビ朝日の連続ドラマには初登場となる。
松谷演じる増田とコンビを組む先輩刑事・根本輝彦役には今野浩喜。根本（通称：ねもっちゃん）は、捜査一課長からの命令で移動捜査課に捜査の報告などを任されている人物。メンバーとの丁々発止のやりとりも、ドラマの見どころの一つとなりそうだ。
4月8日放送の第1話には菅生新樹が、とある事件に関わる“ワケあり”の若者・阿久津翔一役で出演する。阿久津は移動捜査課の取り調べを受けることになるが、その証言にはどこか不自然なところがあり…？
また、初回拡大スペシャルには升毅、渡辺正行、春海四方、東根作寿英といった刑事ドラマやミステリードラマに多数出演するおなじみの実力派俳優たちも顔をそろえる。
メインビジュアルにはメインキャスト7人が勢ぞろい。今作を象徴するトラックを背景に、土屋太鳳、佐藤勝利、横田栄司、田中幸太朗、北大路欣也、優香、そして井ノ原快彦の7人が力強く並び立つ、インパクトの強い1枚で、7人それぞれが抱える過去や生き様がその立ち姿と表情にも表れ、移動捜査課というチームの結束力が早くも感じられるビジュアルとなっている。
【爆走する捜査本部】という、斬新でかつてない刑事ドラマでありながらも、昭和の刑事ドラマをほうふつとさせる、どこか懐かしい雰囲気も感じるビジュアルだ。
ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』は、テレビ朝日系にて4月8日より毎週水曜21時放送（初回拡大スペシャル）。
【写真】菅生新樹の出演カットをチェック！
君塚良一が脚本を手掛ける完全オリジナル作品の本作は、トラックで爆走する捜査本部を題材にした、かつてない刑事ドラマ。
捜査本部、取調室、留置施設、そして災害派遣支援物資輸送車といった複数の役割を持ったトラックを駆って、事件現場へと爆走する移動捜査課。特に捜査本部となる1号車はいろいろな意味を込めて、内外から「一番星」と呼ばれ、その縦横無尽に動き回る一番星を取り仕切るのが、移動捜査課の7人の刑事たち。性別も経歴も性格もバラバラ、そしてどこか警察組織の“はぐれもの”だったワケありの7人が強力なチームとなって容疑者を追い詰め、事件を解決する。今作では、それぞれの事件解決へのプロセスと同時に、さまざまな背景、過去を抱え、移動捜査課にやってきた彼らの活躍、生き様、そして人間模様を描いていく。
松谷鷹也が演じるのは、警視庁捜査一課の刑事・増田幽。移動捜査課とは腐れ縁で、一課の捜査情報を移動捜査課のメンバーに流したり、流させられたり…。脳腫瘍のため2023年７月に28歳で亡くなった元阪神タイガース・横田慎太郎さんの生涯を描いた映画『栄光のバックホーム』で主演を務め、第49回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した松谷。テレビ朝日の連続ドラマには初登場となる。
松谷演じる増田とコンビを組む先輩刑事・根本輝彦役には今野浩喜。根本（通称：ねもっちゃん）は、捜査一課長からの命令で移動捜査課に捜査の報告などを任されている人物。メンバーとの丁々発止のやりとりも、ドラマの見どころの一つとなりそうだ。
4月8日放送の第1話には菅生新樹が、とある事件に関わる“ワケあり”の若者・阿久津翔一役で出演する。阿久津は移動捜査課の取り調べを受けることになるが、その証言にはどこか不自然なところがあり…？
また、初回拡大スペシャルには升毅、渡辺正行、春海四方、東根作寿英といった刑事ドラマやミステリードラマに多数出演するおなじみの実力派俳優たちも顔をそろえる。
メインビジュアルにはメインキャスト7人が勢ぞろい。今作を象徴するトラックを背景に、土屋太鳳、佐藤勝利、横田栄司、田中幸太朗、北大路欣也、優香、そして井ノ原快彦の7人が力強く並び立つ、インパクトの強い1枚で、7人それぞれが抱える過去や生き様がその立ち姿と表情にも表れ、移動捜査課というチームの結束力が早くも感じられるビジュアルとなっている。
【爆走する捜査本部】という、斬新でかつてない刑事ドラマでありながらも、昭和の刑事ドラマをほうふつとさせる、どこか懐かしい雰囲気も感じるビジュアルだ。
ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』は、テレビ朝日系にて4月8日より毎週水曜21時放送（初回拡大スペシャル）。