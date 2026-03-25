ドロドロ不倫劇、終幕へ『この愛は間違いですか』25日最終話放送【あらすじ】
俳優・宮本茉由が主演を務めるテレビ東京の水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（毎週水曜 深1：15）の最終話が25日深夜に放送される。
【場面写真】いよいよ終幕へ…うつむく宮本茉由
主人公・松本菜穂（宮本）は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾（猪塚）とは結婚2年目を迎え、夫婦円満だと思っていた。
そんなある日、同僚からのある一言によってセックスレスであることを自覚する。そんな中、省吾は職場の同僚・浅野綾香（片山萌美）から「私のセフレにならない？」と不倫の誘いを持ち掛けられ、次第に心を揺さぶられる。
一方、満たされない心境の菜穂もまた、高校時代の元カレ・白川徹（戸塚祥太）と偶然再会し、その変わらぬ優しさに心の拠りどころを求め始める。夫の「裏切り」、愛人の「野心」、元カレの「献身」。4人の男女による“秘密の関係”が複雑に交錯し、一線を越えた夫婦の日常が予測不能な心理戦へと変貌するジェットコースター不倫サスペンスとなっている。
最終話では、カンナ（小川未祐）と優希菜（結城モエ）、そして思いがけない省吾の介入によって、徹の元から脱出した菜穂。自由を取り戻したものの、綾香から告げられた“あなたは人を殺した”という言葉が脳裏を離れない。
真相を求め、かつての故郷に向かった菜穂は、ある人物の“死”の真相に辿り着く。一方、いまだ綾香の行方を追う省吾は、彼女の居場所を知るという徹の元を訪ねる。不倫の果てに待ち受ける、衝撃の結末とは何か。
【場面写真】いよいよ終幕へ…うつむく宮本茉由
主人公・松本菜穂（宮本）は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾（猪塚）とは結婚2年目を迎え、夫婦円満だと思っていた。
そんなある日、同僚からのある一言によってセックスレスであることを自覚する。そんな中、省吾は職場の同僚・浅野綾香（片山萌美）から「私のセフレにならない？」と不倫の誘いを持ち掛けられ、次第に心を揺さぶられる。
最終話では、カンナ（小川未祐）と優希菜（結城モエ）、そして思いがけない省吾の介入によって、徹の元から脱出した菜穂。自由を取り戻したものの、綾香から告げられた“あなたは人を殺した”という言葉が脳裏を離れない。
真相を求め、かつての故郷に向かった菜穂は、ある人物の“死”の真相に辿り着く。一方、いまだ綾香の行方を追う省吾は、彼女の居場所を知るという徹の元を訪ねる。不倫の果てに待ち受ける、衝撃の結末とは何か。