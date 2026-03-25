米国とイスラエルによるイラン攻撃が続くなか、北朝鮮の金正恩総書記が活発に動き回っている。3月も22日までに最高人民会議（国会）代議員選挙の投票や、駆逐艦「崔賢」の視察など、大きな行動が計10回に達する。大勢の群衆を前に屋外で演説するなど、緊張する様子もほとんど見せていない。

【画像】「北朝鮮ではあってはならないことだが…」金正恩の愛娘キム・ジュエ（13）が見せている“まさかの行動”を写真で見る

北朝鮮外務省報道官は1日付けの談話で、米国とイスラエルの攻撃について「最も醜悪な形態の主権侵害である」と批判した。

ただ、結論として「地域の当事国と利害関係を持つ国々」が「当然の責任を果たすべきであろう」とした。

北朝鮮はこの問題に介入しない意思を明確にしており、トランプ米大統領に対する個人的な批判も控えた。トランプ米政権がイランにかかりきりで、在韓米軍や第7艦隊の兵力を中東に転用しているため、金正恩に余裕が出てきたのかもしれない。

13歳の少女らしからぬ銃さばき

そんななか、西側メディアが「キム・ジュエ」と呼ぶ金正恩氏の娘が最近、続けて射撃の腕前を披露した。2月27日には、金正恩氏が側近たちに贈った新型狙撃銃の試射に参加。オーストリア製狙撃銃を独自に改造したとみられる銃を伏射してみせた。3月11日には、兵器工場が生産した拳銃を試射。朝鮮中央通信は、側近たちと並んで、火を噴く拳銃を扱うジュエ氏の写真を配信した。



3月11日、重要軍需工場の射撃館で射撃するジュエ氏（右から2人目） 朝鮮中央通信より

自ら射撃経験がある日本の警察官僚は「ガク引きもしないで撃てるなんてたいしたものだ」と語る。初心者が拳銃を扱う場合、緊張や焦りから引き金を一気に引くと、銃口が上下して弾がおかしな方向に飛び出す「ガク引き」になるのだという。まだ13歳とみられるジュエ氏だけに、堂に入った銃さばきに驚いたという。

ジュエ氏の華麗な銃さばきは、ロイヤルファミリーであることの証左と言える。北朝鮮では、市民による暴動の発生などを恐れ、銃器の扱いは厳重に制限されている。軍人を除く一般市民で銃を扱えるのは、国家の指示でイノシシなどの個体数を管理するハンターくらいだ。市民が野生動物を捕らえる場合は、罠を使うことがほとんどとされる。

例外は金正恩氏らのロイヤルファミリーと側近たちだ。

北朝鮮ではロイヤルファミリー専用の狩猟保護区も設置されている。金正日総書記は江戸時代の鷹狩りよろしく、週末になると、側近たちとノロジカや野鳥狩りを楽しんだ。13歳で早くも銃器に触れること自体、ロイヤルファミリーの証しだと言える。

金正恩氏の場合も、2009年に「青年大将」という名前で金正日総書記からの後継作業が始まった際、新たな指導者の横顔のひとつとして「銃の名手である」と一般市民向けの講演会で伝えられた。

「映像を撮り直すことがあった」

ただ、そうは言っても、簡単に銃を扱えるわけではないだろう。最高指導者が参加する一号行事は基本的に生中継を避ける。

暗殺を避ける目的もあるが、最高指導者が恥をかくような場面がないよう徹底的に編集するためでもある。

北朝鮮を逃れた朝鮮労働党元幹部は「会議では、最高指導者の演説の区切りごとに拍手し、入退場時には万歳などの声をかける。調子が合わないと、映像を撮り直すことがあった」と語る。

ジュエ氏の場合も、格好良く射撃できるまで、周囲の側近たちが根気よく付き合ったのかもしれない。

ジュエ氏は最近、金正恩氏とデザインが似たコートを着用する場面が増えた。拳銃を発射したときも、2人はデザインのよく似た黒いジャンパー姿だった。

前出の元幹部は「次の指導者はジュエだと、側近や一般市民の意識に刷り込みを行っている」と語る。

北朝鮮では、あってはならないことだが…

金正恩氏自身も、祖父の金日成国家主席の「真似」を繰り返し、権威のおこぼれに与かろうとしてきた。金日成氏が愛用した白いスーツを着用し、髪形を似せ、腕を背後に回して腹を突き出すしぐさなどだ。

そんなジュエ氏だが、徐々に自我も目覚めてきているようだ。例えば視線だ。北朝鮮の側近たちは、現地指導する金正恩氏に視線を集中させる。ある者は卑屈な笑みを浮かべ、大げさにメモを取る。

そんななか、ジュエ氏だけが無表情で異なる方向に視線を漂わせている写真が何枚も出ている。最高指導者の権威を絶対視する北朝鮮では、あってはならないことだが、中学生くらいの年頃であれば、当然のことかもしれない。

ジュエ氏が折に触れ、金正恩氏と腕を組んだり、顔をくっつけ合ったりする写真も流れている。スキンシップとして過剰で、前出の元幹部も「朝鮮の公序良俗に合わない。不快に思う人も多いだろう」と語る。むしろ、こちらは「最高指導者に最も近いジュエ氏こそ、後継者だ」と周囲に刷り込ませるための、「やらせ写真」だと言えるだろう。

北朝鮮は毎年3月に新学期が始まる。ジュエ氏もこんな調子で引っ張り回されては、勉強したり、友達をつくったりする時間もないだろう。いずれ最高指導者になるとしても、人間形成が追いつかないままでは、本人も周囲も苦労することになる。

（牧野 愛博）