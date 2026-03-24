3月28日、有吉弘行がMCを務めるバラエティ番組『有吉ジャポンII ジロジロ有吉』（TBS系、以下『有吉ジャポン』）が最終回を迎える。多くのレギュラー番組を抱え、テレビで見ない日はない有吉だが、近年は“限界”も感じていたようで──。

『有吉ジャポン』は2012年、日曜日の情報番組『サンデージャポン』の兄弟番組としてスタートした。

「曜日が変わりながら“深夜ならではのディープで骨太な情報番組”をうたい、芸能界の噂話やナイトスポットなどを掘り下げ、有吉さんが独特の視点からコメントする内容でした。2020年に『有吉ジャポン』という番組名での放送は終了したものの、現在のタイトルに変更して継続してきましたが、今春で幕を下ろすことになったのです」（スポーツ紙記者）

14年にわたって続いた番組が終了するとあって、Xでは

《え!???!有吉ジャポン 終わるの?!!!マジでショック》

《土曜毎週見てて毎回独特で楽しかったのにかなし》

など、動揺する声が聞かれている。3月はテレビ局の番組改編期とあって、終了する番組も少なくないが、有吉のレギュラー番組にも変化が起きている。

「2021年から番組名を何度か変更して放送された『有吉の深掘り大調査』（テレビ東京系）も、3月5日で終了しました。『有吉ジャポン』と合わせて、有吉さんは今回の改編期でレギュラー2本が“消滅”することになります」（芸能記者）

有吉は『有吉ゼミ』（日本テレビ系）や『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）、『有吉くんの正直さんぽ』（フジテレビ系）、『櫻井・有吉 THE夜会』（TBS系）など、各テレビ局にレギュラー番組を持ち、その数は10本になる。テレビ露出が途切れないが、悩みも抱えていたようだ。

「2025年3月のラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（JFN）で、レギュラー番組『有吉ベース』（フジテレビONE）が終了した話題に言及したときのことです。有吉さんは『ちょっとわがままな話なんですけど、私が“やめさせてください”と。体力の限界ということで』と、体力的な面で番組が終了したと説明しました。

1990年代に『猿岩石』メンバーとして人気者となり、その後の低迷期を経て2000年代後半に“毒舌キャラ”として再ブレイクした有吉さんですが、少しずつ司会者としての実力が認知され、2023年から2025年まで『NHK紅白歌合戦』の司会を3年連続で務めるまでに登り詰めました。もはや“国民的司会者”になりつつありますが、その多忙ぶりを心配する向きもあったのです」（同前）

私生活では、2021年に元フリーアナウンサーの夏目三久と結婚し、2人の子どもが生まれた。2児の父になり、仕事に対する向き合い方も変わりつつある。

「有吉さんは3月22日の『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』で、春から子どもと過ごす時間を増やすことを考えている、と明かしました。『有吉ジャポン』が終了してスケジュールが空くことにふれつつ、『いままでなら、また新しい仕事、見つけて、入れてとか、事務所も動くと思うけど。俺も年齢も年齢だし、子どもも小さいから“そこは空けてくれ”って。無理に仕事、詰めてないのでゆったり』と告白しています。当面は、“家族ファースト”なのかもしれません」（同前）

有吉ももう51歳。がむしゃらな仕事観も、変化しているようだ。