パンサー尾形、突然涙声で不安吐露…「なんでこんなことになってんの」とMC困惑

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

3月23日（月）に放送された同番組では、ゲストのパンサー・尾形貴弘がMC2人へ質問をする一幕が。すると突然、尾形は顔を歪ませて涙声になり…。

【映像】「僕ここからやってけますかね？」パンサー尾形が突如悩みを打ち明け…

今回は「体を張る芸人の本音」がテーマで、その代表格として尾形がVTR出演した。

そんななか、スタジオの井口に対し、尾形が「調子乗んなよこの野郎」と面白おかしく暴言を吐く一幕が。

しかし、スタッフから井口と久保田に何か聞きたいことはあるかと問われると、その様子が一変。いきなり不安げな表情を浮かべると、「僕ここからやってけますかね？」と声を震わせた。

あまりの豹変ぶりにMC2人が困惑するなか、さらに尾形は「（体を張る芸人の自分は）体ダメになったら終わりじゃねえかなみたいな感じもあるから…」「どうやってこっから食ってけばいいのか、ちょっとアドバイス欲しいな…」と弱々しく語り続ける。

数秒前までのハイテンションとの激しすぎる温度差に、MC2人は「この映像怖すぎないですか？」「なんでこんなことになってんの」と衝撃を受けつつも爆笑していた。