シャオミ・ジャパンは、Mini LED テクノロジーを採用した最新のチューナーレススマートテレビ「Xiaomi TV S Mini LED 2026 シリーズ」の4モデル（65／75／85／98インチ）を、2026年3月24日（火）より発売します。

記事のポイント ネット動画視聴やゲームに最適なチューナレステレビに、超大画面モデルが追加。独自の映像エンジンにより画質を強化しています。テレビ番組は見ないけど、ネット動画やゲームは大画面で楽しみたい、という人にオススメです。

本シリーズは、これまでのサイズ展開を大幅に広げ、新たに85インチおよびフラッグシップとなる98インチモデルを追加。画面占有率98%を誇るベゼルレスのメタルフレームデザインは、圧倒的なスケール感を提供しながらも、洗練された外観でインテリアに美しく調和します。

次世代の表示技術であるMini LEDを採用し、映像における光の制御性能を大幅に向上。画面を最大880の独立したエリア（98インチモデルの場合）に分割して緻密に調光するローカルディミング技術により、漆黒の闇からまばゆい光までを圧倒的なコントラストで再現します。

さらに、ピーク輝度1200nitsという明るさを実現しており、HDRコンテンツのポテンシャルを最大限に引き出し、陽光のきらめきや夜の街灯をリアルに描き出します。独自の高度な光制御アルゴリズムは、従来の液晶テレビで課題となっていたハロー現象（光漏れ）を極限まで抑制し、引き締まった黒と鮮やかなハイライトを両立させています。

色の純度を極限まで高める量子ドットディスプレイ技術を搭載し、DCI-P3 94%という広大な色域をカバーすることで、現実世界に近い色彩表現が可能に。10億色を超える豊かな階調表現により、夕焼けの繊細なグラデーションや人の肌の柔らかな質感までも、制作者の意図通りに忠実に再現します。

これらを支えるのが、シャオミ独自開発の「Xiaomi Master Picture Engine」です。この強力なアルゴリズムは、AIによって再生中のコンテンツをリアルタイムで解析し、解像度、色彩、コントラスト、鮮明度をインテリジェントに最適化することで、あらゆる映像を高画質化します。

また、映像処理を最小限に抑えて映画監督が意図したままのアスペクト比、色、フレームレートを再現する「Filmmaker Mode」を活用することで、リビングにいながらにして映画館の特等席にいるかのような体験を味わうことができます。

リフレッシュレートは144Hzに対応し、アクション映画の激しい動きやスピード感あふれるスポーツ観戦においても残像感を完全に排除し、極めてクリアで滑らかな動体表示を提供します。

最新のゲーム環境にも最適化されており、HDMI 2.1ポートを介してVRR（可変リフレッシュレート）やALLM（自動低遅延モード）をサポートします。さらに、超低遅延を実現する「288Hz DLG Model」モードを有効にすれば、ミリ秒単位の反応が求められる競技性の高いゲームタイトルにおいても、プレイヤーに優位性をもたらします。

音質面では15W+15Wの高出力を誇るステレオスピーカーシステムを搭載し、Dolby AtmosおよびDTS-Xの立体音響テクノロジーに対応。上下左右から包み込まれるような没入型サウンドを実現します。

Googleが提供するスマートテレビ向けOS・プラットフォーム「Google TV 」を搭載し、家中のデバイスが一つにつながるスマートなライフスタイルを提供します。Google TVによる直感的なコンテンツ探索に加え、スマートフォンで見ている動画をワンタップで大画面にミラーリングするApple AirPlayやGoogle Castにも対応しています。

また、テレビをスマートホームのハブとして活用し、画面上からロボット掃除機や空気清浄機などのスマート家電を直感的に操作することも可能です。

シャオミ 「Xiaomi TV S Mini LED 2026 シリーズ」 発売日：2026年3月24日 実売予想価格： Xiaomi TV S Mini LED 65 2026／10万9800円（税込） Xiaomi TV S Mini LED 75 2026／14万9800円（税込） Xiaomi TV S Mini LED 85 2026／19万9800円（税込） Xiaomi TV S Mini LED 98 2026／32万9800円（税込）

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