今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年3月25日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月25日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


親友からの相談には親身に応えて。茶化すと友情に亀裂が入るかも……。

11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


自分を素直に表現すると◎。つらいなら目上の人に頼ってみて。

10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


人からプレゼントをもらえる予感。ただしおねだりはNG。

9位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


世間体に縛られると、身動きが取れずに苦しむことに……。

8位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


おいしい話が届きそう。ただし吟味はしっかりすること。

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


好奇心が旺盛に。インターネットをのぞいて好情報をゲット！

6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


友情を大切にして。友人の誠実さに感動する出来事がありそう。

5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


ゆったりと時が流れる日。趣味を楽しめば充実度アップ！

4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


物質・金銭面にツキあり。遺産や宝物を譲り受けるようなこともありそう。

3位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


楽しい時間は確実な日。遊びのチャンスは逃さないこと。

2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


思いのままに行動できる暗示あり。言いたいことは堂々と主張して。

1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


今日が初対面の人と波長がピッタリ。縁を大切にしよう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占い ガイド）)