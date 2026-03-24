2026年3月25日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月25日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
親友からの相談には親身に応えて。茶化すと友情に亀裂が入るかも……。
自分を素直に表現すると◎。つらいなら目上の人に頼ってみて。
人からプレゼントをもらえる予感。ただしおねだりはNG。
世間体に縛られると、身動きが取れずに苦しむことに……。
おいしい話が届きそう。ただし吟味はしっかりすること。
好奇心が旺盛に。インターネットをのぞいて好情報をゲット！
友情を大切にして。友人の誠実さに感動する出来事がありそう。
ゆったりと時が流れる日。趣味を楽しめば充実度アップ！
物質・金銭面にツキあり。遺産や宝物を譲り受けるようなこともありそう。
楽しい時間は確実な日。遊びのチャンスは逃さないこと。
思いのままに行動できる暗示あり。言いたいことは堂々と主張して。
今日が初対面の人と波長がピッタリ。縁を大切にしよう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占い ガイド）)
12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
親友からの相談には親身に応えて。茶化すと友情に亀裂が入るかも……。
11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
自分を素直に表現すると◎。つらいなら目上の人に頼ってみて。
10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
人からプレゼントをもらえる予感。ただしおねだりはNG。
9位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
世間体に縛られると、身動きが取れずに苦しむことに……。
8位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
おいしい話が届きそう。ただし吟味はしっかりすること。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
好奇心が旺盛に。インターネットをのぞいて好情報をゲット！
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
友情を大切にして。友人の誠実さに感動する出来事がありそう。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
ゆったりと時が流れる日。趣味を楽しめば充実度アップ！
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
物質・金銭面にツキあり。遺産や宝物を譲り受けるようなこともありそう。
3位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
楽しい時間は確実な日。遊びのチャンスは逃さないこと。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
思いのままに行動できる暗示あり。言いたいことは堂々と主張して。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
今日が初対面の人と波長がピッタリ。縁を大切にしよう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占い ガイド）)