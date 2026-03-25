総合診療専門医が警鐘！便秘に食物繊維は逆効果？「やればやるほど出ない」出口便秘の真実
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YouTubeチャンネル「YouTube医療大学」が「【なぜ知られない?】出そうで出ない…出口便秘の解消法【原因は〇〇】腸内浄化する方法を医師解説」を公開した。約500万人の日本人が悩む慢性便秘のうち、3人に1人が該当するという「出口便秘」について、その原因と具体的な解消法を総合診療専門医の舛森医師が簡潔に解説した。
便が直腸まで来ているのに出ない「出口便秘」。舛森医師は、この症状に対してトイレで全力で息む行為は「やればやるほど便が出なくなります」と忠告する。肛門には内肛門括約筋と外肛門括約筋の2つの鍵があり、全力で息むことで筋肉が緊張し、自ら出口を塞いでしまうからだという。解消法として、まずは「考える人のポーズ」で座ることを推奨。足元に15〜20cmの台を置き、前傾姿勢をとることで、曲がっている直腸と肛門の角度が広がり、便が通りやすくなるメカニズムを提示した。
次に、息を止めるのではなく「ふーっと息を吐きながら5〜7割の力で息む」ことで筋肉の過度な緊張を防ぐ方法を紹介。さらに、朝食後に起こる胃結腸反射を利用し、出なくても毎朝トイレに座る習慣をつけることが重要だとした。
また、動画後半では食事面の落とし穴も指摘。「食物繊維を摂ればいい」と思われがちだが、ごぼうなどの不溶性食物繊維は便の体積を増すため、出口が詰まっている状態では逆効果になるという。出口便秘には、わかめやオクラなど便を柔らかくする水溶性食物繊維が適していると語った。
最後に、自身での対策で改善しない場合や、便に血が混じる、50歳以上で急に便秘になったなどの症状がある場合は、直腸瘤などの物理的な問題や別の疾患が隠れている可能性があるため、専門医への受診を強く呼びかけた。「便を出そうとするアクセルと、便を止めるブレーキが同時に踏まれている状態」こそが出口便秘の正体である。単に息めば良いわけではないという身体のメカニズムを正しく理解し、アプローチを根本から見直す知識が提供された。
便が直腸まで来ているのに出ない「出口便秘」。舛森医師は、この症状に対してトイレで全力で息む行為は「やればやるほど便が出なくなります」と忠告する。肛門には内肛門括約筋と外肛門括約筋の2つの鍵があり、全力で息むことで筋肉が緊張し、自ら出口を塞いでしまうからだという。解消法として、まずは「考える人のポーズ」で座ることを推奨。足元に15〜20cmの台を置き、前傾姿勢をとることで、曲がっている直腸と肛門の角度が広がり、便が通りやすくなるメカニズムを提示した。
次に、息を止めるのではなく「ふーっと息を吐きながら5〜7割の力で息む」ことで筋肉の過度な緊張を防ぐ方法を紹介。さらに、朝食後に起こる胃結腸反射を利用し、出なくても毎朝トイレに座る習慣をつけることが重要だとした。
また、動画後半では食事面の落とし穴も指摘。「食物繊維を摂ればいい」と思われがちだが、ごぼうなどの不溶性食物繊維は便の体積を増すため、出口が詰まっている状態では逆効果になるという。出口便秘には、わかめやオクラなど便を柔らかくする水溶性食物繊維が適していると語った。
最後に、自身での対策で改善しない場合や、便に血が混じる、50歳以上で急に便秘になったなどの症状がある場合は、直腸瘤などの物理的な問題や別の疾患が隠れている可能性があるため、専門医への受診を強く呼びかけた。「便を出そうとするアクセルと、便を止めるブレーキが同時に踏まれている状態」こそが出口便秘の正体である。単に息めば良いわけではないという身体のメカニズムを正しく理解し、アプローチを根本から見直す知識が提供された。
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