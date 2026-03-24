北斗晶、夫・佐々木健介との伊豆ロケを報告「自分の時間をエンジョイ出来る！そんな年になりました」

タレントの北斗晶が23日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介とのロケで伊豆を訪れた際の心境を明かした。

この日、北斗は「夫婦で在来線〜新幹線」というタイトルでブログを更新し「早朝の在来線でガタンゴトン」「新幹線に乗り換えてガタンゴトン ビュー」と電車を乗り継いで移動していることを報告。「今日も有難い事に夫婦でロケに向かっております」と、佐々木との2ショットを公開した。

続けて、同日に「自分達の時間を楽しめるそんな年になりました」と題したブログを更新し「伊豆高原から夫婦でちょっと旅をさせていただくロケでした」と明かした。

また「私達もバリバリの中年夫婦」「子供が巣立ち、どんどん夫婦だけの時間が増えてこれから自分の時間をエンジョイ出来る！そんな年になりました」としみじみと述べ「子供達優先の時間から自分の時間に変わり…これからどんな風に楽しもうかと考えるのもまた楽しいものです」と前向きな心境を吐露。ロケ後には「さばみりんと立派なアジの開きをお土産に買えたので大満足」と嬉しそうに報告し、ブログを締めくくった。