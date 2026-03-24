岩田剛典、2026年第1弾シングルリリース決定！店舗別先着オリジナル特典も解禁

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三代目 J SOUL BROTHERSと、ソロアーティストとしても活動している岩田剛典が、2026年第1弾シングルを7月1日にリリースすることを発表した。シングルの楽曲などの詳細は、後日解禁される。

■FC限定盤にはアジアツアー公演を100分収録した特典映像付

次作のシングルは、通常盤を含む全5形態でのリリースを予定。MATE限定（ファンクラブ限定）の完全受注生産デラックスBOX盤には、3月にファイナル公演を迎えたばかりの初のアジアツアー『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』より12月21日有明アリーナ公演を、MC含めて約100分収録。さらには、7都市にわたる海外公演を含むアジアツアーを完走するまでの舞台裏を追った約60分のドキュメンタリーも収録した、2枚組のBlu-rayまたはDVD付き。

その他にも、48ページにもおよぶアジアツアー公演模様などを収録した豪華フォトブックなどを付属。まさに“SPACE COWBOY”と名付けられたどおり、宇宙への旅にワープするような世界観を堪能できる内容だ。完全受注生産で、5月10日までの予約受付となる。

初回限定のMV＆JACKET MAKING盤（CD＋DVD）には、本シングルに収録される新曲のMVとアートワーク撮影模様のメイキング映像を収録。

初回限定のLIVE映像盤（CD＋DVD）には、『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』12月21日有明アリーナ公演より、岩田剛典本人によるレコメンド曲を、解説副音声付で数曲収録。さらには、2026年出演予定の音楽イベントのメイキング映像も収録予定となっており、ソロ活動であらたな挑戦に挑む姿が垣間見られる内容になっている。

そして、撮り下ろしの写真による全15種類のトレーディングカードを、形態別に封入。さらに、CD全形態（初回生産分）に、応募抽選用シリアルナンバー入りチラシも封入。応募抽選の詳細は後日発表予定だ。CD購入者対象の主要チェーン先着オリジナル特典も解禁になったので、こちらも併せてチェックしよう。詳細については公式サイトで確認を。

◇主要チェーン先着オリジナル特典

・Amazon.co.jp：ビジュアルシート

・HMV：ポストカード

・TOWER RECORDS ：CDサイズステッカー

・楽天ブックス： A4クリアファイル

・セブンネットショッピング：缶バッジ

・その他一般店共通特典：告知ポスター

◇UNIVERSAL MUSIC STORE 3形態購入セット特典

・応募抽選用シリアルナンバー入りチラシ2枚

■リリース情報

2026.03.18 ON SALE

三代目 J SOUL BROTHERS

MINI ALBUM『ONE』

2026.07.01 ON SALE

岩田剛典

SINGLE「タイトル未定」

■関連リンク

岩田剛典 OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/artist/index/16

https://www.universal-music.co.jp/iwata-takanori/

三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL SITE

https://jsoulb.jp/