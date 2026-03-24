■アルバム『Éclore』(読み：エクロール)

2026年3月25日(水)発売

予約リンク：https://glimspanky.lnk.to/eclorePR



【初回限定盤(CD＋Blu-ray)】

TYCT-69382 7,500円(税抜)

・CD収録内容：全10曲

・Blu-ray収録内容：2025年6月27日＜All the Greatest Dudes Tour 2025＞味園ユニバース閉店前ラストワンマンライブ映像全曲収録

・デジパック仕様

・ブックレット32P

【通常盤(CD)】

TYCT-60261 3,300円(税抜)

・CD収録内容：全10曲

・ブックレット24P

▼CD収録内容 ※全形態共通

01.第六感

02.大天使

03.春色ベイビーブルー

※FODオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』主題歌

04.あたらしい物語

05.麗らかな国

06.衝動

※『BYD SEALION 7』CMタイアップ曲

07.わたしはあなた

08.FLY HIGH

09.カメラ アイロニー

※TBS系ドラマストリーム『スクープのたまご』主題歌

10.エクロール

▼Blu-ray収録内容 ※初回限定盤

＜All the Greatest Dudes Tour 2025＞6年27日 大阪・味園ユニバース

・衝動

・TV Show

・不幸アレ

・BIZARRE CARNIVAL

・The Flowers

・THE WALL

・愛が満ちるまで

・吹き抜く風のように

・怒りをくれよ

・ラストシーン

・HEY MY GIRL FRIEND!!

・話をしよう

・闇に目を凝らせば

・ストーリーの先に

・Hallucination

・The Goldmine

・Fighter

・赤い轍

・Circle Of Time

encore

・大人になったら

・リアル鬼ごっこ

【購入者特典】

●全形態共通CD封入特典

『Éclore』初回限定盤と通常盤(初回プレス分のみ)にスペシャル企画の応募抽選用シリアルナンバーを封入

●スペシャル企画

・『Éclore』応募スペシャル企画

・＜Éclore Tour 2026＞チケットCD先行予約

詳細：https://www.universal-music.co.jp/glim-spanky/

※本企画は参加ご希望の会場のライブチケットが必要です。チケットをお持ちでないお客様の参加はできませんのでご注意ください。

●＜Éclore Tour 2026＞チケットCD先行予約(抽選)

CD封入先行受付サイトはCDに封入のチラシでご確認ください。

抽選受付期間：3/25(水)12:00〜4/15(水)23:59

当落確認期間：4/18(土)15:00〜4/21(火)23:00

●店舗別CD購入特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE：缶バッジ

・TOWER RECORDS：キーホルダー

・Amazon.co.jp：アクリルコースター

・楽天ブックス：スマホサイズステッカー

・その他一般店：ポストカード

▼注意事項

※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※CDいずれか1枚購入につき1つ特典を差し上げます。

※オリジナル特典対象店舗ではその他一般店特典は対象外となります。