GLIM SPANKY、ビルボードライブ東京に初登場
GLIM SPANKYが5月29日、ビルボードライブ東京に初登場する。＜music from NANO universe＞と題された同公演は、ビルボードライブとアパレルブランドのナノ・ユニバースの共同企画となるものだ。
GLIM SPANKYは3月25日にニューアルバム『Éclore』をリリースする。同アルバムを携えた全国ツアー＜Éclore Tour 2026＞を6月14日より開催することが決定しているが、ビルボードライブ東京はそのツアー前に開催されるもの。彼らのサウンドが特別な距離感を持つクラブ空間でどのように響くのか、期待が高まるところだ。
■GLIM SPANKY＜music from NANO universe＞
5月29日(金) ビルボードライブ東京
※1日2回公演
・1stステージ open17:00 / start18:00
・2ndステージ open20:00 / start21:00
▼GLIM SPANKY
松尾レミ(G,Vo)
亀本寛貴(G)
▼Support Member
栗原大(B)
かどしゅんたろう(Dr)
中込陽大(Key)
▼チケット ※飲食代金別
・DXシートDuo ￥20,400-(ペア販売)
・Duoシート ￥19,300-(ペア販売)
・DXシートカウンター ￥10,200-
・S指定席 ￥9,100-
・R指定席 ￥8,000-
・カジュアルシート ￥7,500-(1ドリンク付)
【FC先行(イープラス・抽選)】
受付期間：3/19(木)18:00〜3/29(日)23:59
【Club BBL会員・法人会員先行(ビルボードライブ)】
受付開始：4/4(土)正午12:00
【ゲストメンバー・一般発売(ビルボードライブ／e+)】
受付開始：4/11(土)正午12:00
（問）ビルボードライブ東京 03-3405-1133
◾️アルバム先行配信「大天使」
2026年3月16日(月)配信開始
配信リンク：https://glimspanky.lnk.to/eclorePR
◾️アルバム先行配信「春色ベイビーブルー」
2026年2月25日(水)配信開始
配信リンク：https://glimspanky.lnk.to/eclorePR
※FODオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』主題歌
■アルバム『Éclore』(読み：エクロール)
2026年3月25日(水)発売
予約リンク：https://glimspanky.lnk.to/eclorePR
【初回限定盤(CD＋Blu-ray)】
TYCT-69382 7,500円(税抜)
・CD収録内容：全10曲
・Blu-ray収録内容：2025年6月27日＜All the Greatest Dudes Tour 2025＞味園ユニバース閉店前ラストワンマンライブ映像全曲収録
・デジパック仕様
・ブックレット32P
【通常盤(CD)】
TYCT-60261 3,300円(税抜)
・CD収録内容：全10曲
・ブックレット24P
▼CD収録内容 ※全形態共通
01.第六感
02.大天使
03.春色ベイビーブルー
※FODオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』主題歌
04.あたらしい物語
05.麗らかな国
06.衝動
※『BYD SEALION 7』CMタイアップ曲
07.わたしはあなた
08.FLY HIGH
09.カメラ アイロニー
※TBS系ドラマストリーム『スクープのたまご』主題歌
10.エクロール
▼Blu-ray収録内容 ※初回限定盤
＜All the Greatest Dudes Tour 2025＞6年27日 大阪・味園ユニバース
・衝動
・TV Show
・不幸アレ
・BIZARRE CARNIVAL
・The Flowers
・THE WALL
・愛が満ちるまで
・吹き抜く風のように
・怒りをくれよ
・ラストシーン
・HEY MY GIRL FRIEND!!
・話をしよう
・闇に目を凝らせば
・ストーリーの先に
・Hallucination
・The Goldmine
・Fighter
・赤い轍
・Circle Of Time
encore
・大人になったら
・リアル鬼ごっこ
【購入者特典】
●全形態共通CD封入特典
『Éclore』初回限定盤と通常盤(初回プレス分のみ)にスペシャル企画の応募抽選用シリアルナンバーを封入
●スペシャル企画
・『Éclore』応募スペシャル企画
・＜Éclore Tour 2026＞チケットCD先行予約
詳細：https://www.universal-music.co.jp/glim-spanky/
※本企画は参加ご希望の会場のライブチケットが必要です。チケットをお持ちでないお客様の参加はできませんのでご注意ください。
●＜Éclore Tour 2026＞チケットCD先行予約(抽選)
CD封入先行受付サイトはCDに封入のチラシでご確認ください。
抽選受付期間：3/25(水)12:00〜4/15(水)23:59
当落確認期間：4/18(土)15:00〜4/21(火)23:00
●店舗別CD購入特典
・UNIVERSAL MUSIC STORE：缶バッジ
・TOWER RECORDS：キーホルダー
・Amazon.co.jp：アクリルコースター
・楽天ブックス：スマホサイズステッカー
・その他一般店：ポストカード
▼注意事項
※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。
※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。
※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。
※CDいずれか1枚購入につき1つ特典を差し上げます。
※オリジナル特典対象店舗ではその他一般店特典は対象外となります。
■全国ツアー＜Éclore Tour 2026＞
6月14日(日) 横浜ベイホール
6月19日(金) 神戸チキンジョージ
6月21日(日) 岡山YEBISU YA PRO
7月03日(金) 札幌PENNY LANE24
7月05日(日) 仙台GIGS
7月10日(金) 福岡DRUM LOGOS
7月11日(土) 熊本B.9 V1
7月18日(土) 郡山HIP SHOT JAPAN
7月20日(月/祝) 長野市芸術館 メインホール
7月31日(金) 新潟LOTS
8月02日(日) 金沢EIGHT HALL
8月09日(日) 広島CLUB QUATTRO
8月11日(火/祝) 高松DIME
8月14日(金) 名古屋市公会堂 大ホール
8月20日(木) NHK大阪ホール
8月27日(木) LINE CUBE SHIBUYA
詳細：https://www.glimspanky.com/
関連リンク
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