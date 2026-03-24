【ファミリー向け】東京23区で「不動産サイトPV数が多い賃貸・駅」ランキング！ 「葛西」を抑えた1位は？
不動産情報サービスのアットホームは、「不動産情報サイト アットホーム」における賃貸居住用物件のPV数をもとに、「アットホーム賃貸駅ランキング 東京23区編」を発表しました。調査期間は2025年10月1日〜12月31日です。
本記事では、2LDK以上のファミリー向き物件における、PV数が多い駅ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
本記事では、2LDK以上のファミリー向き物件における、PV数が多い駅ランキングを紹介します。
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第2位：葛西駅2位は「葛西」駅。江戸川区に位置する東京メトロ東西線の駅で、前年2位から引き続きランクインしています。大手町や日本橋といった都心のオフィス街へ乗り換えなしでアクセスできるため、通勤の利便性を重視する共働き世帯にも選ばれやすいエリアです。駅周辺は比較的家賃がリーズナブルなエリアとして知られており、広めの間取りを確保しやすい点がファミリー層に支持されているようです。
第1位：勝どき駅1位は「勝どき」駅でした。前年に引き続きトップの座を維持しています。都営大江戸線の駅で、品川・東京方面へも乗り換えやバスでアクセス可能。選手村跡地を中心に高層マンションの開発が進んだエリアで、都営大江戸線の駅別乗降人員では新宿駅・大門駅に次ぐ3番目（2024年4月〜2025年3月）に位置するなど、街としての注目度の高さがうかがえます。
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(文:田中 寛大)