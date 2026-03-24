『略奪奪婚』最終回 “千春”内田理央、“司”伊藤健太郎と再会 最後の決断を下す
内田理央が主演を務め、伊藤健太郎と中村ゆりかが共演するドラマチューズ！『略奪奪婚』（テレビ東京）の最終回が24日深夜24時45分より放送される。
【写真】すごい出血量のえみる（中村ゆりか）
本作は、山田芽衣による同名コミックを実写ドラマ化した略奪＆復讐劇。長年の交際を経て結婚したものの子宝に恵まれず、落ち込んでいた妻の前に現れたのは、夫の子供を身ごもった若い女性だった…。嫉妬、承認欲求、自己肯定、勝ち負け…。そんな問題だらけでコンプレックスを抱えた登場人物たちが、血を流しながら見せる“幸せ探し”を描き出す。
■最終回あらすじ
司（伊藤）から距離を置かれたえみる（中村）はショックのあまり思いがけない行動に出る。その行動を目にした千春（内田）は、自分がえみるを追い詰めたからだと自責の念にかられる。このままではいけないと、実の母親・早苗との関係に終止符を打つ決意をした千春は母親のもとへ。お金も、母親も、幸せな家庭への憧れも全て手放すことにした千春は思い出の場所で司と再会。本音で司と語り合い、最後の決断を下す。
ドラマチューズ！『略奪奪婚』最終回はテレビ東京ほかにて24日深夜24時45分より放送
【写真】すごい出血量のえみる（中村ゆりか）
本作は、山田芽衣による同名コミックを実写ドラマ化した略奪＆復讐劇。長年の交際を経て結婚したものの子宝に恵まれず、落ち込んでいた妻の前に現れたのは、夫の子供を身ごもった若い女性だった…。嫉妬、承認欲求、自己肯定、勝ち負け…。そんな問題だらけでコンプレックスを抱えた登場人物たちが、血を流しながら見せる“幸せ探し”を描き出す。
司（伊藤）から距離を置かれたえみる（中村）はショックのあまり思いがけない行動に出る。その行動を目にした千春（内田）は、自分がえみるを追い詰めたからだと自責の念にかられる。このままではいけないと、実の母親・早苗との関係に終止符を打つ決意をした千春は母親のもとへ。お金も、母親も、幸せな家庭への憧れも全て手放すことにした千春は思い出の場所で司と再会。本音で司と語り合い、最後の決断を下す。
ドラマチューズ！『略奪奪婚』最終回はテレビ東京ほかにて24日深夜24時45分より放送