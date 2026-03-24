ずっと同じボブ → ならコレ真似して！【40・50代】が即こなれる♡「マンネリ脱却ヘア」

定番のボブに飽きを感じたら、ハイライトやレイヤーで立体感を出してみて。色味のコントラストや首元のくびれによって、見慣れたシルエットが新鮮な印象に変わります。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が挑戦しやすいマンネリ脱却ヘアをご紹介します。

立体感が際立つ、グレージュの丸みボブ

グレージュカラーのベースにベージュのハイライトを散らした、王道の丸みボブです。縦のラインが出るようにほどよくコントラストを効かせることで、毛流れが際立つ仕上がりを実現。全体をトーンアップさせつつ立体感も楽しめるため、いつものボブに華やかさを添えたい人にフィットしそうです。

地毛ハイライトでなじませる、切りっぱなしボブ

地毛に細いベージュ系ハイライトをブレンドした、外ハネの切りっぱなしボブです。白髪を暗く染めきるのではなく、ハイライトとバランスよくミックスさせることで、白髪を活かしつつオシャレ感を取り入れています。伸びてきた白髪もなじみやすいため、賢くオシャレを継続できそうです。

柔らかく上品な、暖色ベージュのプチウルフボブ

暖色ベージュのカラーが柔らかな印象を添えるプチウルフボブです。レイヤーをしっかり入れていますが、ストレートタッチの質感でトップとベースをなじませることで、ワンレン風の落ち着きとくびれを両立。外ハネの軽やかさと上品な色味が調和し、洗練された大人の佇まいを演出できそうです。

こなれ感が漂う、艶ブラウンのウルフボブ

艶やかなブラウンをまとった、ひし形シルエットのウルフボブです。顔まわりをふんわりと膨らませつつ、ベースは軽めに削いで内に入れることで、ラフでありながらまとまりのある形に整えています。計算されたレイヤーがこなれ感を引き出し、スタイリッシュな雰囲気に仕上がりました。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@shoki______hair様、@kitadani_koujiro様、@nodiss_miuk様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里