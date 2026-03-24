「選抜高校野球・１回戦、東北５−１帝京長岡」（２３日、甲子園球場）

東北・金沢龍希投手（３年）はひょうひょうとアウトを重ねた。公式戦初先発となった甲子園のマウンドで“ダルスライダー”を駆使して躍動。ＯＢで米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有を擁した２００４年以来、２２年ぶりとなる春の聖地星をたぐり寄せた。

自己最速１２８キロながら緩急を効かせた投球で的を絞らせなかった。「緊張はしなかった。まだまだいけたかなと」と５回３安打１失点と好投。スライダー、チェンジアップを軸にカウントを整え、力感のない器用な投球で凡打の山を築いた。

「思いっきり投げても打ち込まれるので」と球速へのこだわりは捨て、技巧派左腕の道を歩む。投球の生命線となるスライダーはダルビッシュを参考に精度を磨いてきた。「ダルビッシュさんの動画を見て。（スライダーの）握りはマネしています」。多彩な変化球を操って球界のトップに君臨する先輩を教材として成長を遂げた。

ダルビッシュは自身のＸで「母校が選抜で勝利をあげました。おめでとうございます」と投稿。高３時に熊本工との初戦でノーヒットノーランを達成した２００４年以来の春勝利を祝福した。

ダルビッシュのような絶対的エースはいないが、投手陣は４人の継投で計４安打１失点と抑え込んだ。「長かったですね。東北高校の歴史を動かす勝利」と我妻監督。初の全国優勝へ、チーム一丸で突き進む。

◆東北、２００４年の選抜 エース・ダルビッシュ有（現パドレス）を擁した東北はベスト８。ダルビッシュは高２の選抜から４季連続甲子園出場で、３年時の０４年選抜は１回戦・熊本工戦でノーヒットノーラン。９回１２９球で１２奪三振の快投だった。２回戦・大阪桐蔭戦でも先発で６回５安打２失点の勝利投手。ただ、登板のなかった済美との準々決勝では、チームが４点リードの九回裏に５点を奪われサヨナラ負けを喫した。