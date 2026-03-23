なぜ悲劇が続くのか。アキレス腱断裂から復帰も再負傷の横浜・遠野大弥への想いと川崎戦で人柄が表われたシーン

なぜ悲劇が続くのか。アキレス腱断裂から復帰も再負傷の横浜・遠野大弥への想いと川崎戦で人柄が表われたシーン