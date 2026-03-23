【名湯百選】好き＆行ってみたい「栃木県・茨城県の温泉」ランキング！ 「塩原温泉郷」を抑えた1位は？
栃木県や茨城県は、多彩な魅力や歴史を持つ温泉がそろっています。名湯百選に名を連ねる温泉も注目です。
All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「名湯百選」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名湯百選の中で、好き＆行ってみたい栃木県・茨城県の温泉」ランキングを紹介します！
【4位までの全ランキング結果を見る】
川の音を聴きながら、秘湯感と開放感が味わえる野趣あふれる露天風呂や、川に浮いている感覚を体験できる川岸露天風呂など、宿ごとに特徴のある温泉はどれも魅力的。旬の食材にこだわった会席料理も、宿自慢の逸品が並びます。
▼回答者コメント
「テレビで特集されてたから」（30代男性／群馬県）
「6種類の湯を試しに行ってみたい」（60代女性／和歌山県）
「渓谷に沿って温泉が点在し、湯の種類が多く、自然の深さと温泉街の情緒が両立しているから」（50代男性／広島県）
温泉街には旅館やホテルも多く、源泉掛け流しのにごり湯や、冬には雪見露天風呂も堪能できます。また、無料の足湯「あんよの湯」や日帰り温泉など、気軽に温泉を楽しめる施設も豊富です。
▼回答者コメント
「日光の観光もできるので色々楽しめそうだから」（30代男性／大阪府）
「奥日光の自然に囲まれた高原温泉で、硫黄泉の効能豊かな湯が魅力的だから」（40代男性／静岡県）
「歴史を感じられそうと思ったからです」（20代男性／東京都）」
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「名湯百選」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名湯百選の中で、好き＆行ってみたい栃木県・茨城県の温泉」ランキングを紹介します！
【4位までの全ランキング結果を見る】
2位：塩原温泉郷（栃木県）／70票2位にランクインしたのは、栃木県の塩原温泉郷です。開湯1200年以上の歴史を誇り、「塩原十一湯」と呼ばれる11の温泉が点在。渓谷美と秘湯を堪能できる、おもてなしの宿もそろっており、温泉とともに四季折々の風景や絶品グルメを楽しめます。
▼回答者コメント
「テレビで特集されてたから」（30代男性／群馬県）
「6種類の湯を試しに行ってみたい」（60代女性／和歌山県）
「渓谷に沿って温泉が点在し、湯の種類が多く、自然の深さと温泉街の情緒が両立しているから」（50代男性／広島県）
1位：日光湯元温泉（栃木県）／144票1位にランクインしたのは、栃木県の日光湯元温泉です。硫黄泉が湧き、乳白色の肌触りのよい温泉が特徴。日光の奥座敷と呼ばれ、ハイキングやスキーなど、豊かな自然を生かしたアクティビティも人気です。
温泉街には旅館やホテルも多く、源泉掛け流しのにごり湯や、冬には雪見露天風呂も堪能できます。また、無料の足湯「あんよの湯」や日帰り温泉など、気軽に温泉を楽しめる施設も豊富です。
▼回答者コメント
「日光の観光もできるので色々楽しめそうだから」（30代男性／大阪府）
「奥日光の自然に囲まれた高原温泉で、硫黄泉の効能豊かな湯が魅力的だから」（40代男性／静岡県）
「歴史を感じられそうと思ったからです」（20代男性／東京都）」
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)