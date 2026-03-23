織田信長には“後継者に託すお宝”があった！羽柴秀吉のスパイが狙う天下の鍵＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、総監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

3月22日（日）に放送された第19話では、致命傷を負った信長が助け出されるも、「間もなく死ぬ」と宣告され…。

（※以下、第19話のネタバレがあります）

【映像】織田信長に死が近づき…新たな情報判明

◆「お宝っていうのがあるんだろ？」

第19話では赤影（佐藤大樹）たちが、敵の幻妖斎（忍成修吾）らに生け捕られた信長を奪い返した。

しかし信長はすでに致命傷を負っており、幻妖斎は「残念だが、信長は間もなく死ぬ」と言い放つ。それでも赤影は信長を二代目白影（笠原秀幸）に託し、安全な場所に避難させた。

すると、じつは羽柴秀吉（柄本時生）の間者だった二代目白影が、信長に対し、もし亡くなった場合後継者として秀吉はどうかと尋ねる。

これに信長は、秀吉では魔王にはなれないと返答するが、二代目白影が「噂によると、信長様が後継者に託すつもりの、お宝っていうのがあるんだろ？」「万が一のときは、そのお宝をもらえと猿…もとい秀吉様から頼まれてんねん」と明かすと考えが一転。

信長は微かに笑い、「なるほどな、儂の思い違いだった。羽柴秀吉は、魔王の器よ」と言い切った。

その後、“お宝”は何か明かされないまま場面は変わり、信長から何かを聞いたらしき二代目白影は「ようわかったわ。おおきに」「ほな、儂は、やれることやるさかい」と満足げな様子で戦闘の場に戻っていった。

はたしてこのまま信長は亡くなり秀吉が天下を取る展開となるのか、気になる一幕となっていた。