LIV2週連続Vのデシャンボーが24位に浮上 松山英樹は14位【男子世界ランキング】
3月22日付けの男子世界ランキングが発表された。
《写真》超ユニーク 久常涼の新ネックパター
米男子ツアー「バルスパー選手権」でツアー通算3勝目を挙げたマシュー・フィッツパトリック（イングランド）が、15位から自己最高の6位に浮上した。日本勢3人が出場した同大会では、30位で終えた久常涼が2ランクダウンの63位。ともに46位だった金谷拓実は2ランクアップの124位、平田憲聖は6ランクダウンの192位となった。同大会に出場していない松山英樹は、1ランクダウンの14位。そのほかの日本勢は、中島啓太が122位で変動なし。比嘉一貴が130位、欧州ツアー「海南クラシック」を23位で終えた金子駆大が194位につけた。LIVゴルフの南アフリカ大会で2週連続優勝を挙げたブライソン・デシャンボー（米国）は、33位から24位に浮上した。世界ランキング1位はスコッティ・シェフラー（米国）がキープ。2位はローリー・マキロイ（北アイルランド）、キャメロン・ヤング（米国）が1ランクアップで3位に入り、ここまでがトップ3の顔ぶれとなった。4位以下はトミー・フリートウッド（イングランド）、ザンダー・シャウフェレ（米国）と続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米男子バルスパー選手権 リーダーボード
1位は10億オーバー！ 米男子賞金ランキング
マシュー・フィッツパトリック プロフィール＆成績
プロゴルファーの小祝さくらと桂川有人が24年に結婚していた ともに27歳、“黄金世代”のビッグカップル
フォーティネット・ファウンダーズカップ 米女子ツアー最終結果
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