結婚に踏み切れないカップルたちの旅を追った「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』。

3月19日（木）に放送された第3話では、参加カップルが早くも別れの危機に直面する場面があった。

©AbemaTV, Inc.

同番組は、なかなか結婚に踏み切れないカップルが7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならないという結婚決断リアリティ番組。

新シーズンでは、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加。スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務めている。

◆「私のこと諦めてください」

今回は、旅の3日目の模様を公開。二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、31歳彼女・サチエは食事へ出かける。

第1話、第2話とケンシのお酒の飲み方などで価値観の違いが浮き彫りになっていたが、第3話ではサチエの口からケンシの過去の二股疑惑が明らかに。

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これに対しケンシは「それが一生の罪だとしたら俺はいつ許されるの？」「それが原因でケンカするたびに別れるっていう気持ちになるんだったら、俺は結婚なんかしないほうがいいと思っている」と言い2人はヒートアップ。

ついにサチエは「さっさと早く（私のことを）諦めてくださいって言ってるだけなんだけど」と告げてしまう。

今回、カップルたちには「4日目にこのまま旅を続けるか、それともここでリタイアして別れるかを選択してください」とのアナウンスがあり、2人は3日目にして、別れの危機に直面した。

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また、オーストラリアへの出発前、ケンシはとある人の元を訪れていたことも明らかに。

それは、ラッパー・ヒップホップアーティストのKOWICHIで、ケンシの公私ともに信頼のおける先輩。2024年に結婚し、一児の父であるKOWICHIにサチエとの関係を相談した。

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「ケンカしてないとき以外は一緒にいてめちゃくちゃ楽しいんですよ。ただその代わりケンカすると地獄…」と語るケンシ。

これにKOWICHIは、「ケンカしたらどこだって地獄なんだよ。旦那が尻に敷かれているとうまくいくってよく言うけど、それは女の人を上に立たせてあげている男じゃないとダメだと思う」「家にいるときの姿勢の問題じゃない？ どれだけ家族のことを考えているかって姿勢でわかる」とアドバイスを送る。

さらにKOWICHI自身は「家掃除したり、洗い物をする」と積極的に家事をしていることを明かすと、ゆうちゃみは「え！ギャップ！」と驚いた様子を見せ、ヒコロヒーや藤本美貴も「素敵ですね」「いい人！」とコメントしていた。