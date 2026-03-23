3月21日、お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優と有野晋哉が出演してきたレギュラー番組『Aぇ!!!!!! ゐこ』（MBS）の最終回が放送された。この番組の終了により、コンビの活動は激減しそうで──。

同番組は、2021年4月に『関西ジャニ博』としてスタートした。

「よゐこと、4人組アイドルグループ『Aぇ! group』が、関西の街を舞台にさまざまな実験や検証をおこなうオールロケの調査バラエティです。2025年の大阪関西万博に向けて始まり、2023年から現在の番組名になりました。万博を終えたこともあり、番組終了にいたったのでしょう」（スポーツ紙記者）

最終回は、よゐことAぇ! groupメンバーが5年間の放送を振り返りながら、豪華なカニ料理をかけてクイズをおこなう企画が放送され、幕を閉じた。しかし、Xでは

《コンビ番組もう無いし》

《結局濱口一人が独立したから、コンビでの仕事依頼がしにくくなってるんでしょうね》

など、よゐこのコンビの仕事が減ったことを嘆く声があがっている。

よゐこは、同じ中学校に通っていた同級生の濱口と有野の2人で、1990年に結成された。『いきなり!黄金伝説。』（テレビ朝日系）や『めちゃ×2イケてるッ!』（フジテレビ系）などの人気バラエティ番組に出演し、知名度を高めた。しかし、近年の活動には変化が見られた。

「コンビでYouTubeチャンネル『よゐこチャンネル』を開設しましたが、2024年2月に休止を発表しました。さらに、同年12月には濱口さんが所属事務所を退社し、有野さんはそのまま事務所に残りました。

コンビとしては同じ事務所に所属しているものの、2人がそろう機会は減っていたのです。『Aぇ!!!!!! ゐこ』は、2人の最後のレギュラー番組だっただけに、ますますコンビが見られなくなることを心配する向きもあるようです」（芸能担当記者）

更新がストップしたYouTubeチャンネルでは“異変”も見られる。

「最後の投稿から2年経っても、動画が更新される気配はありません。さらに、これまで公開していた動画のほとんどがメンバーシップ限定となってしまったのです。同チャンネルは、濱口さんと有野さんがゲームや工作、料理をするほのぼのとした空気が好評でしたが、“コンビの痕跡” が消滅しつつあるのです」（同前）

濱口は事務所を退社する際、Instagramで有野と肩を組んだ写真を投稿し、《色々面白いことができたらいいなと話しています》とつづっていた。“仲よしコンビ” が見られることを期待したい。