セブンイレブンのスムージーに舌鼓、日本を満喫する姿を公開

台湾プロ野球（CPBL）の中信兄弟のチアガール「パッションシスターズ」の一員として活躍するチュンチュンが、23日までに自身のインスタグラムを更新。来日中に立ち寄ったコンビニエンスストアで虜になった一品を公開し、日本のファンに向けて愛のメッセージを送っている。

チュンチュンは、3月に東京ドームで開催されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のチャイニーズ・タイペイ代表応援のためにも来日し、華麗なダンスで球場を大いに盛り上げた大人気チアだ。今回SNSには、セブンイレブンで販売されている税込300円のスムージーを公開し、日本での滞在を心から満喫している様子が収められている。

手軽に味わえる日本のコンビニドリンクにすっかり心を奪われた様子。投稿の文面には「みんなのこと、愛してるよぉぉぉ。世界に伝えたい！」と綴られており、日本に対する深い愛情と感謝の思いを爆発させた。

23日現在でインスタグラムのフォロワー102万人を超える超人気チア。球場での華やかなパフォーマンスとは一味違う、日本の日常風景に溶け込む等身大のリラックスした姿。海を越えて温かい思いをストレートに伝えてくれる台湾の“伝説のチア”の投稿に、日本のファンも大きな歓喜に包まれている。（Full-Count編集部）