この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「人を乗せる事業免許の届け出してないらしい」を公開した。辺野古沖で起きた抗議船の転覆事故をテーマに、運営側の安全管理や法的な問題点を厳しく指摘し、犠牲になった高校生への強い見解と怒りを語る内容となっている。



動画の冒頭、懲役太郎氏は事故後の代表者らによる記者会見に触れ、「普通のおじさん、おばさんじゃない」「自分ら高校生殺してるでしょ」と強い違和感を吐露した。続けて、人を乗せるための事業許可を取得していない状態で運航していたのではないかという説を展開。「お金を取っていたか取らないか」を焦点に挙げ、「学校側の依頼で」という説明に対して金銭の授受があれば全く違う問題になると法的な盲点を指摘した。



中盤では、転覆した船の名前である「不屈」について、AIであるChatGPTを用いて調べた結果を紹介。「どんな困難や逆境に直面しても心が挫けず諦めないことを意味する」というデータを示しつつ、波浪注意報が出ている状況下での出航を疑問視した。抗議船としての強い意志を込めた命名だと推測しつつも、「自然や海や天候には人間の気持ちだけで勝てない」「名前がどうであれ危険は変わらない」と、ChatGPTの発言に同調し精神論で安全を軽視した運営側の姿勢を厳しく批判した。



終盤には、修学旅行で乗船していた高校生と学校側の関係性に言及。「本当に高校からの要請だったのか」「子どもたちに『今日は行きたくない』と言える選択権はあったのか」と構造的な問題を投げかけ、「死ぬ理由が1ミリもない」と無念さをあらわにした。最後は、抗議活動を行う高齢の参加者たちの姿勢に全く共感できないとし、「納得がいかない。不思議でならない」と語り、若者が不条理な形で命を落とした事件に対する深い疑問を残して動画を締めくくった。