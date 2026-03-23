100均のコラボ新作が良き！「全然入らん…」と思ったけど便利じゃん！持ち歩きやすいケース
商品情報
商品名：ハードケース
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480932811
可愛いストラップ付きでおしゃれに使える♡ダイソー×TGCコラボの『ハードケース』
ダイソーと東京ガールズコレクション（TGC）のコラボアイテムは、毎回おしゃれなものが豊富で大人気ですよね！またしても新作商品が出ていたので、気になるものをゲットしてきました。
今回ご紹介するのは、こちらの『ハードケース』。可愛いストラップが付いた、小物の持ち運びに便利なハードタイプのケースです。
価格は220円（税込）。筆者が訪れた店舗には特設コーナーが設置されており、そちらに陳列されていました。
ロックが付いており、蓋はしっかりと閉じることができます。
この黒い部分を下げることで蓋を開けられます。
100均で人気の防水ケースのような構造になっています。
ただし、パッキンはついているものの、商品タグには防水性についての記載がありません。
蓋はしっかり閉まるものの、念のため防水目的では使用しないほうが良さそうです。
コンパクトだからイベント参戦に便利！推し活にも重宝◎
商品タグには「コスメも入る」という記載がありましたが、コンパクトなのであまり収納力がありません。
実際に手持ちのコスメを入れてみたものの、ミニサイズのアイシャドウとリップくらいしか入りませんでした。
おしゃれ重視のケースだと思うので、厳選した小さなコスメを入れて持ち運ぶのがよさそうです。
とはいえ、イベントに参加する際に良いなと思いました。お札1枚とチケットの半券、リップなどを入れておけば身軽に行動できます！
素材がクリアなので、推し活グッズを入れてオリジナルのバッグチャームとして使用するのもいいなと思いました。
ネックストラップも付いており、付け替えることもできます。
ストラップは普通でおしゃれさはあまり感じられませんが、首から下げて持ち歩けるのは便利です。
今回は、ダイソーの『ハードケース』をご紹介しました。
ラメも入っていてさりげなくおしゃれに使えるのは、さすがTGCコラボだなと思いました♡気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。