100均のコラボ新作が良き！「全然入らん…」と思ったけど便利じゃん！持ち歩きやすいケース

ダイソー×東京ガールズコレクションとのコラボアイテムに新作が登場！100均で人気のケースに似たような、おしゃれなアイテムを見つけたので購入してみました。コンパクトサイズで、最初は「物が全然入らない…」と思ったのですが、イベント参加時に身軽に持てて使い勝手抜群！付け替え用ストラップ付きで便利ですよ◎

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商品情報

商品名：ハードケース

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480932811

可愛いストラップ付きでおしゃれに使える♡ダイソー×TGCコラボの『ハードケース』

ダイソーと東京ガールズコレクション（TGC）のコラボアイテムは、毎回おしゃれなものが豊富で大人気ですよね！またしても新作商品が出ていたので、気になるものをゲットしてきました。

今回ご紹介するのは、こちらの『ハードケース』。可愛いストラップが付いた、小物の持ち運びに便利なハードタイプのケースです。

価格は220円（税込）。筆者が訪れた店舗には特設コーナーが設置されており、そちらに陳列されていました。

ロックが付いており、蓋はしっかりと閉じることができます。

この黒い部分を下げることで蓋を開けられます。

100均で人気の防水ケースのような構造になっています。

ただし、パッキンはついているものの、商品タグには防水性についての記載がありません。

蓋はしっかり閉まるものの、念のため防水目的では使用しないほうが良さそうです。

コンパクトだからイベント参戦に便利！推し活にも重宝◎

商品タグには「コスメも入る」という記載がありましたが、コンパクトなのであまり収納力がありません。

実際に手持ちのコスメを入れてみたものの、ミニサイズのアイシャドウとリップくらいしか入りませんでした。

おしゃれ重視のケースだと思うので、厳選した小さなコスメを入れて持ち運ぶのがよさそうです。

とはいえ、イベントに参加する際に良いなと思いました。お札1枚とチケットの半券、リップなどを入れておけば身軽に行動できます！

素材がクリアなので、推し活グッズを入れてオリジナルのバッグチャームとして使用するのもいいなと思いました。

ネックストラップも付いており、付け替えることもできます。

ストラップは普通でおしゃれさはあまり感じられませんが、首から下げて持ち歩けるのは便利です。

今回は、ダイソーの『ハードケース』をご紹介しました。

ラメも入っていてさりげなくおしゃれに使えるのは、さすがTGCコラボだなと思いました♡気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。