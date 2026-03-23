Snow Man目黒蓮『25ans』特別版表紙に登場！あらたなステージへと踏み出す“今の心境”を語る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの目黒蓮が『25ans（ヴァンサンカン）』5月号特別版（3月27日発売）の表紙に登場する。

■「チャレンジした経験は、いつか良い形で自分に返ってくると信じています」（目黒蓮）

目黒は、中面8ページの特集にも登場。時代を超えて愛されるジュエリーを纏い、あらたなステージへと踏み出す“今の心境”を語ったインタビューから、プライベートな素顔が覗ける一問一答まで、充実の内容となっている。

俳優として活動の幅を広げ、常に新しい自分へと挑み続ける目黒。独占インタビューでは、「チャレンジした経験は、いつか良い形で自分に返ってくると信じています」と語るなど、変化を恐れず前に進み続ける姿勢や、周囲への感謝、そして読者への温かなメッセージと、今の彼の輝きを撮り下ろし写真とともに余すところなく伝える。

一問一答では、「岩本（照）くんにしょっちゅう、“グラッツィエ”と話しかけています」といったメンバーとの微笑ましい交流を明かす。「周囲の人や家族を大切にする、イケてるおじさんになりたい」という理想の将来像など、彼の等身大の魅力が詰まった回答も必読だ。

なお、『25ans』5月号通常版の表紙は浜辺美波が飾る。

■書籍情報

2026.03.27 ON SALE

『25ans（ヴァンサンカン）』2026年5月号

通常版表紙：浜辺美波

特別版表紙：目黒蓮

■関連リンク

25ansデジタル

https://www.25ans.jp/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/