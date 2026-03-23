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YouTubeチャンネル「家計の味方」が「【2026年版】楽天株主優待「楽天モバイル音声＋データ30GB」の申込手順を実演解説！【PR】」と題した動画を公開。楽天グループの株主優待で提供される楽天モバイルSIM（音声＋データ30GBプラン）が最大1年間無料になる特典について、その申込方法と注意点を解説している。



動画によると、今回の株主優待は、2025年12月26日の取引終了時点で楽天グループの株式を100株以上保有している株主が対象。楽天モバイルの「音声＋データ30GB」プランが6ヶ月間無料になる。さらに、2026年6月26日時点でも同一の株主番号で100株以上を継続保有していれば、さらに6ヶ月間延長され、合計1年間無料になるという。このプランは通常月額3,058円（税込）で、年間では約3万6000円相当の通信費が節約できる計算だ。



この優待を受ける上で最も重要な注意点は、継続特典の条件である。動画では、保有株が一度でもゼロになると株主番号が変わり、再度100株を買い直しても継続特典の対象外になってしまうと解説。株式の売買に不慣れな人は、継続して保有し続ける方が安心だとアドバイスしている。また、この優待が来年度以降も同じ内容で実施されるとは限らないため、メイン回線からの乗り換えではなく、サブ回線として利用することを推奨している。



動画では、実際にスマートフォンを使って優待SIMを申し込む手順を実演。郵送された案内に記載のIDとパスワードで専用サイトにログインし、楽天IDで本人認証を行う。その後、SIMタイプ（eSIMまたは物理SIM）を選択し、氏名や連絡先などの必要事項を入力。最後に利用規約などを確認・同意すれば申込は完了する。続いて、本人確認（eKYC）の手続きに進み、専用アプリでマイナンバーカードを読み取ることで、すべての手続きがオンラインで完結する。



この株主優待で提供されるSIMは、国内での30GBのデータ通信に加え、海外でも月2GBまで無料で利用できる。無料通話には専用アプリ「Rakuten Link Office」を使用するが、これは個人向けプランの「Rakuten Link」とは異なるため注意が必要だ。年間約3万6000円分の通信費が無料になる魅力的な優待だが、継続保有の条件などを正しく理解した上で活用することが求められる。