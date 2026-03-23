BE:FIRSTの公式Instagramにて公開されたJUNON（ジュノン）の写真が「神々しい」と話題を集めている。

【写真】BE:FIRSTジュノンの“神々しい”ソロショット（6枚目）／シュントのオフショット【動画】宮殿の前で踊るBE:FIRST／「BE:FIRST ALL DAY」MV

■BE:FIRSTが平安神宮でライブを開催！ステージソロショットが公開

3月20日、BE:FIRSTは、『平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live』を開催。御鎮座百三十年を迎えた平安神宮で、朱色のライトアップに包まれた大極殿を背景に、一夜限りのライブを繰り広げた。

Instagramで公開されたのは、そのステージショット。グリーンのライトに照らされたSOTA（ソウタ）は神秘的な雰囲気を放ち、会場を見渡すSHUNTO（シュント）は、優しい笑顔を向ける。MANATO（マナト）、RYUHEI（リュウヘイ）、REO（レオ）はクールな表情でパフォーマンスする姿が切り取られた。

特にファンの話題を集めているのは、黒のタイトなインナーにショートジャケットを纏い、クロスのゴールドネックレスを首に下げた装いのジュノンが、ステージライトに照らされたソロショット（6枚目）。まるで後光が差しているかのような美しい姿に、SNSでは「じゅのんくん神々しい」「JUNONさん美しい」「じゅのんの神々しい美しさよ」「マジで神がかってる」「眩しい」「下からなのにこの仕上がりなのさすがすぎる」「かっこいいのにどこか儚いの本当すき」「妖艶さと透明感」「ふとした瞬間なのに完成度高すぎ」など、絶賛の声が多く寄せられている。

■写真：「神々しい」と話題！BE:FIRSTジュノンのソロショット（6枚目）

■BE:FIRSTが宮殿前でキレキレダンス

BE:FIRSTは、新曲「BE:FIRST ALL DAY」を3月16日に配信リリース。公式SNSでは、佐賀県・有田ポーセリンパークで撮影されたダンス動画を公開した。ツヴィンガー宮殿を忠実に再現した華麗な建物をバックに、グールなHIP HOPナンバーに合わせてダンスを繰り広げている。

■BE:FIRSTシュントが宮殿の前でピーズ！「まだまだ出したい曲眠ってるからお楽しみに…」

なお、BE:FIRSTの公式Xでは、宮殿前で撮影されたシュントのオフショットが公開。YouTubeでは、「MVもなかなか面白いことになってるので細かいところまで見てもらえたら嬉しいです。（まだまだ出したい曲眠ってるからお楽しみに…）」（一部抜粋）というシュントのコメントも公開されている。

■動画：BE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」MV