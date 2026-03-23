セリエA 25/26の第30節 フィオレンティナとインテル・ミラノの試合が、3月23日04:45にスタディオ・アルテミオ・フランキにて行われた。

フィオレンティナはアルバート・グドムンドソン（FW）、モイーズ・キーン（FW）、ファビアーノ・パリージ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはフランチェスコ・エスポジト（FW）、マルクス・テュラム（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）らが先発に名を連ねた。

その直後の1分に試合が動く。インテル・ミラノのニコロ・バレッラ（MF）のアシストからフランチェスコ・エスポジト（FW）がヘディングシュートを決めてインテル・ミラノが先制。

ここで前半が終了。0-1とインテル・ミラノがリードしてハーフタイムを迎えた。

インテル・ミラノは後半の頭から選手交代。カルロス・アウグスト（DF）からフランチェスコ・アチェルビ（DF）に交代した。

69分、インテル・ミラノは同時に2人を交代。マルクス・テュラム（FW）、ハカン・チャルハノール（MF）に代わりアンジュ・ボニー（FW）、ダビデ・フラッテージ（MF）がピッチに入る。

69分、フィオレンティナが選手交代を行う。ファビアーノ・パリージ（DF）からジャック・ハリソン（MF）に交代した。

77分フィオレンティナが同点に追いつく。シェール・ヌドゥール（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、フィオレンティナは55分にマルコ・ブレシャニーニ（MF）、61分にシェール・ヌドゥール（MF）、65分にモイーズ・キーン（FW）に、またインテル・ミラノは42分にフェデリコ・ディマルコ（DF）、44分にカルロス・アウグスト（DF）、62分にニコロ・バレッラ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-23 06:50:51 更新