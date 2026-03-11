フジテレビ「すぽると！」が２２日深夜、放送され、ＷＢＣ日本代表の村上宗隆（ホワイトソックス）が大谷翔平（ドジャース）から受けたアドバイスを取り上げた。

ＷＢＣではベンチで大谷からアドバイスを受けるような姿が話題になったが、元阪神の鳥谷敬氏が村上に直接聞くと、「肩の位置とか、肘の位置の話だったんで」「上に上げるならもっと肘を張った方がいいし、その角度だったらもうちょっと左手を下にした方がいい、みたいな」と明かした。

鳥谷氏は「力が伝わりやすい打ち方、力の出し方を聞いた感じみたいですね」と分析。番組では大谷からアドバイスをもらった２日後のチェコ戦でホームランを打ったと伝えた。

鳥谷氏はさらに、ＭＬＢに適応するため打撃フォーム改造に取り組んでいた村上について「足の上げ方を変えるということは、手の使い方も変わってくる。村上選手が出したい力の方向が大谷選手から見るとちょっと違ったというところで。出す方向の向きとか、力の入れ方とかアドバイスをもらって、自分なりにかみくだいて、新しい打ち方にした時にホームランも出てましたから、大谷選手のアドバイスを参考にして打ってるのは間違いないと思いますね」と話していた。