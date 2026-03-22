[3.22 ラ・リーガ第29節](カンプ・ノウ)

※22:00開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 2 ジョアン・カンセロ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 18 ジェラール・マルティン

MF 8 ペドリ

MF 10 ラミネ・ヤマル

MF 11 ラフィーニャ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 22 マルク・ベルナル

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 31 ディエゴ・コッヘン

DF 24 エリック・ガルシア

DF 36 Álvaro Cortés

DF 42 Xavi Espart

MF 6 ガビ

MF 17 マルク・カサド

MF 20 ダニ・オルモ

FW 7 フェラン・トーレス

FW 14 マーカス・ラッシュフォード

FW 19 ルーニー・バルドグジ

監督

ハンジ・フリック

[ラージョ]

先発

GK 13 アウグスト・バタージャ

DF 2 アンドレイ・ラティウ

DF 3 ペップ・チャバリア

DF 6 パテ・シス

DF 24 フロリアン・ルジューヌ

MF 4 ペドロ・ディアス

MF 14 カルロス・マルティン

MF 15 ジェラール・グンバウ

MF 21 フラン・ペレス

MF 23 オスカル・バレンティン

FW 7 イシ

控え

GK 1 ダニエル・カルデナス

DF 5 ルイス・フェリペ

DF 16 アブドゥル・ムミン

DF 20 イバン・バジウ

DF 22 アルフォンソ・エスピノ

DF 33 ジョシュア・フェルトロート

MF 11 ランディ・エンテカ

MF 17 ウナイ・ロペス

MF 18 アルバロ・ガルシア

FW 9 アレシャンドレ

FW 10 セルヒオ・カメージョ

FW 19 ホルヘ・デ・フルトス

監督

イニゴ・ペレス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります