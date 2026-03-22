バルセロナvsラージョ スタメン発表
[3.22 ラ・リーガ第29節](カンプ・ノウ)
※22:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
MF 8 ペドリ
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 11 ラフィーニャ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 22 マルク・ベルナル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 ディエゴ・コッヘン
DF 24 エリック・ガルシア
DF 36 Álvaro Cortés
DF 42 Xavi Espart
MF 6 ガビ
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
FW 7 フェラン・トーレス
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
FW 19 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
[ラージョ]
先発
GK 13 アウグスト・バタージャ
DF 2 アンドレイ・ラティウ
DF 3 ペップ・チャバリア
DF 6 パテ・シス
DF 24 フロリアン・ルジューヌ
MF 4 ペドロ・ディアス
MF 14 カルロス・マルティン
MF 15 ジェラール・グンバウ
MF 21 フラン・ペレス
MF 23 オスカル・バレンティン
FW 7 イシ
控え
GK 1 ダニエル・カルデナス
DF 5 ルイス・フェリペ
DF 16 アブドゥル・ムミン
DF 20 イバン・バジウ
DF 22 アルフォンソ・エスピノ
DF 33 ジョシュア・フェルトロート
MF 11 ランディ・エンテカ
MF 17 ウナイ・ロペス
MF 18 アルバロ・ガルシア
FW 9 アレシャンドレ
FW 10 セルヒオ・カメージョ
FW 19 ホルヘ・デ・フルトス
監督
イニゴ・ペレス
※22:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
MF 8 ペドリ
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 11 ラフィーニャ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 22 マルク・ベルナル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 31 ディエゴ・コッヘン
DF 24 エリック・ガルシア
DF 36 Álvaro Cortés
DF 42 Xavi Espart
MF 6 ガビ
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
FW 7 フェラン・トーレス
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
FW 19 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
[ラージョ]
先発
GK 13 アウグスト・バタージャ
DF 2 アンドレイ・ラティウ
DF 3 ペップ・チャバリア
DF 6 パテ・シス
DF 24 フロリアン・ルジューヌ
MF 4 ペドロ・ディアス
MF 14 カルロス・マルティン
MF 15 ジェラール・グンバウ
MF 21 フラン・ペレス
MF 23 オスカル・バレンティン
FW 7 イシ
控え
GK 1 ダニエル・カルデナス
DF 5 ルイス・フェリペ
DF 16 アブドゥル・ムミン
DF 20 イバン・バジウ
DF 22 アルフォンソ・エスピノ
DF 33 ジョシュア・フェルトロート
MF 11 ランディ・エンテカ
MF 17 ウナイ・ロペス
MF 18 アルバロ・ガルシア
FW 9 アレシャンドレ
FW 10 セルヒオ・カメージョ
FW 19 ホルヘ・デ・フルトス
監督
イニゴ・ペレス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります