【あすから】ジェジュン、国家情報院の諜報員に 韓国ドラマ『スパイ〜愛を守るもの〜』放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のジェジュンが主演する韓国ドラマ『スパイ〜愛を守るもの〜』（全16話）が、あす23日より「KBS World」で放送される（毎週月・火 後7：00〜）。
【場面ショット】ジェジュン、ドキッとするおんぶショット
同作は、互いに秘密を抱えた2人の切ないラブストーリー＆スパイだった過去を持つ母と息子の家族愛を描いたスパイドラマ。ソヌ（ジェジュン）の恋人ユンジン（コ・ソンヒ）が抱える彼に言えない秘密とは。
ソヌは、国家情報院の諜報員だったが作戦に失敗し、今は対北朝鮮分析チームに所属中。並はずれた頭脳、観察力と洞察力を持っている。同僚の命を奪った北朝鮮労働党の工作員ギチョル（ユ・オソン）を追っている。
■あらすじ
国家情報院諜報員のソヌ（ジェジュン）は中国で作戦遂行中に謎の事故に遭ってしまい帰国後、対北朝鮮分析チームに異動させられてしまう。ソヌの母で専業主婦のヘリム（ぺ・ジョンオク）は、息子が国家情報院で働いているとは露知らず平凡な生活を送っていた。 一方、北の工作員スヨン（チェ・スビン）の自首によって騒がしくなった国家情報院。ソヌはスヨンから中国で自分が巻き込まれた事故の手掛かりを探そうとするが…。
■演出
パク・ヒョンソク
■脚本
ハン・サンウン
■キャスト
ジェジュン、ペ・ジョンオク、ユ・オソン、コ・ソンヒ、チョン・ウォンジュン ほか
【場面ショット】ジェジュン、ドキッとするおんぶショット
同作は、互いに秘密を抱えた2人の切ないラブストーリー＆スパイだった過去を持つ母と息子の家族愛を描いたスパイドラマ。ソヌ（ジェジュン）の恋人ユンジン（コ・ソンヒ）が抱える彼に言えない秘密とは。
ソヌは、国家情報院の諜報員だったが作戦に失敗し、今は対北朝鮮分析チームに所属中。並はずれた頭脳、観察力と洞察力を持っている。同僚の命を奪った北朝鮮労働党の工作員ギチョル（ユ・オソン）を追っている。
国家情報院諜報員のソヌ（ジェジュン）は中国で作戦遂行中に謎の事故に遭ってしまい帰国後、対北朝鮮分析チームに異動させられてしまう。ソヌの母で専業主婦のヘリム（ぺ・ジョンオク）は、息子が国家情報院で働いているとは露知らず平凡な生活を送っていた。 一方、北の工作員スヨン（チェ・スビン）の自首によって騒がしくなった国家情報院。ソヌはスヨンから中国で自分が巻き込まれた事故の手掛かりを探そうとするが…。
■演出
パク・ヒョンソク
■脚本
ハン・サンウン
■キャスト
ジェジュン、ペ・ジョンオク、ユ・オソン、コ・ソンヒ、チョン・ウォンジュン ほか