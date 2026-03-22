今日22日(日)は、横浜や前橋で桜(ソメイヨシノ)が開花しました。横浜は平年、昨年ともに3日早い開花、前橋は平年より7日早く、昨年より6日早い開花となりました。

横浜や前橋で桜(ソメイヨシノ)が開花

今日22日(日)は、横浜や前橋で桜(ソメイヨシノ)が開花しました。横浜は平年、昨年ともに3日早い開花、前橋は平年より7日早く、昨年より6日早い開花となりました。



これまでに、高知や名古屋、東京、佐賀など九州から関東では続々と桜が開花していますが、各地とも平年より早いペースでの開花となっています。2月以降、一時的に寒気が入った時期はあったものの、全国的に平年より気温が高く推移しており、つぼみの生長が早いペースで進んだためと考えられます。

桜の満開日はいつ?

この先も暖かい日が多く、桜の満開も平年より早い所が多いでしょう。



24日(火)は名古屋で、25日(水)は東京や高知で満開となる予想です。今日22日(日)に開花した横浜は27日(金)、前橋は29日(日)に満開となる見込みです。



今週から来週にかけても桜の開花・満開ラッシュとなりそうです。春本番の暖かさの日が多いですが、太平洋側を中心にたびたび雨が降るでしょう。お花見の計画は天気予報をこまめにチェックしてください。

桜の開花日・満開日とは

桜の開花日とは、標本木で5〜6輪以上の花が咲いた状態となった最初の日です。なお、胴咲き(枝ではなく幹や根から咲く)による開花は、通常の開花とは異なるプロセスによると考えらえることから、5〜6輪に含まれません。



桜の満開日とは、標本木で80%以上のつぼみが開いた状態となった最初の日をいいます。(同時に咲いている状態である必要はありません。)



観測の対象は多くの地域でソメイヨシノです。ただ、ソメイヨシノが生育できない地域である沖縄県から名瀬にかけてはヒカンザクラ、北海道地方の一部ではエゾヤマザクラが観測されています。