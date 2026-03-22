愛媛vs高知 スタメン発表
[3.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第7節](ニンスタ)
※14:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 6 谷岡昌
DF 44 森山公弥
DF 49 阿部稜汰
DF 50 杉山耕二
MF 14 斉藤涼優
MF 22 竹本雄飛
MF 24 宮本航汰
MF 38 日野翔太
MF 70 前田椋介
FW 27 舩橋京汰
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 3 山原康太郎
DF 26 金沢一矢
MF 48 行友翔哉
MF 57 仙波隼太郎
FW 11 藤原悠汰
FW 17 田口裕也
FW 88 山口太陽
FW 99 樺山諒乃介
監督
大木武
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 17 猪瀬康介
DF 3 福宮弘乃介
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 14 関野元弥
MF 16 上月翔聖
MF 73 田中稔也
MF 88 濱託巳
FW 9 新谷聖基
控え
GK 99 村田侑大
DF 5 深川大輔
DF 23 松本大地
MF 11 三好麟大
MF 76 三門雄大
FW 13 河田篤秀
FW 18 青戸翔
FW 20 杉山伶央
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史
※14:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 6 谷岡昌
DF 44 森山公弥
DF 49 阿部稜汰
DF 50 杉山耕二
MF 14 斉藤涼優
MF 22 竹本雄飛
MF 24 宮本航汰
MF 38 日野翔太
MF 70 前田椋介
FW 27 舩橋京汰
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 3 山原康太郎
DF 26 金沢一矢
MF 48 行友翔哉
FW 11 藤原悠汰
FW 17 田口裕也
FW 88 山口太陽
FW 99 樺山諒乃介
監督
大木武
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 17 猪瀬康介
DF 3 福宮弘乃介
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 14 関野元弥
MF 16 上月翔聖
MF 73 田中稔也
MF 88 濱託巳
FW 9 新谷聖基
控え
GK 99 村田侑大
DF 5 深川大輔
DF 23 松本大地
MF 11 三好麟大
MF 76 三門雄大
FW 13 河田篤秀
FW 18 青戸翔
FW 20 杉山伶央
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史