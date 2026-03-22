清水にアクシデント。開幕戦以来の先発のMFが無念の途中交代。担架で運ばれてピッチを後に
清水エスパルスは３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（WEST）第８節でサンフレッチェ広島とホームで対戦している。
19分のDF吉田豊、21分のFWオ・セフンの得点で２点をリードする。優位に試合を進めるなか、31分にアクシデントが起こる。
MF松崎快がプレーとは関係ないところで座り込む。左足のふくらはぎを気にしている様子で、状態が確認された後、プレー続行は不可能に。
開幕戦以来の先発だった背番号21が、無念の途中交代。担架で運ばれてピッチを後にした松崎の代わりに、FW千葉寛汰が投入された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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