2026年3月31日(火)深夜24時30分～放送「物産展の女～高崎編～」高崎市出身・大友加恋出演決定＆高崎の魅力が詰まったトレーラー解禁！

「物産展の女」待望の第２弾！

2026年3月31日(火)深夜24時30分～25時00分放送

Ⓒ「物産展の女～高崎編～」製作委員会

高崎市出身・大友花恋の出演が決定！

さらに、高崎の魅力が詰まった空腹必至のトレーラー映像＆場面写真も解禁！

Ⓒ「物産展の女～高崎編～」製作委員会



テレ東では、ドラマチューズ！「物産展の女～高崎編～」（2026年3月31日(火)深夜24時30分～25時00分）を放送します。2025年1月に桑野一弘による同名小説を実写化した「物産展の女～宮崎編～」が放送されると、宮崎に魅了された人や続編を求める声が続出！そんな「物産展の女」が高崎編として帰ってきました！物産展開催のため“見つける”を生業とする食品バイヤーという職業にスポットを当て、物産展開催の裏側で繰り広げられる知られざるヒューマンドラマをお届けします。

平祐奈、山口紗弥加、杢代和人が続投することは既報の通りですが、

この度、大友花恋の出演が決定！

高崎物産展の目玉となる高崎パスタの有名店「ウィンディ」の店主・早乙女秋穂(さおとめあきほ)役に、高崎市出身で、「未来のムスコ」（TBS）や映画「教場 Reunion／Requiem」などの話題作に出演している、大友花恋が決定しました！

60秒トレーラー解禁！

物産展の開催に穴を空けないよう奮闘する春花と高城。そして、二人をサポートする御厨。さらに、見ているとお腹が空いてしまうほどの美味しそうな高崎グルメの連続！そんな高崎の魅力が詰まった、情熱的な人間ドラマが織りなす、お腹も心もいっぱいに満たされる映像になっています！

≪出演者コメント≫

■大友花恋 ／ 早乙女秋穂役

Ⓒ「物産展の女～高崎編～」製作委員会

【コメント】

「物産展の女」の次の舞台に、私が生まれ育った高崎市を選んでいただけたことがとても嬉しいです。さらに、その作品に私も参加させていただけるなんて夢のようです。

私が演じる秋穂は、高崎パスタの名店を継いだばかりで悩みを抱える料理人です。限られた撮影時間でしたが、現場の空気を和ませつつも引っ張ってくださる山口さん、みんなに愛される弟キャラを引き受けてくださる杢代さん、そして、10年以上の付き合いがあり3度目の共演となる、いつも頼れる平さんのおかげで、リラックスした気持ちで秋穂と向き合うことができました。

高崎市にはまだ皆さんに知られていない名産が沢山あります。そんな高崎のさまざまな魅力が詰め込まれている台本は、読みながら思わず拍手してしまうほどでした。

視聴者の皆さんには、この作品を存分に楽しんでいただくのはもちろんですが、パスタをはじめとする高崎の素晴らしい食文化を感じていただきたいです！

≪イントロダクション≫

銀座の老舗百貨店の食品バイヤーである春花（平祐奈）と高城（杢代和人）は、一カ月後に開催される群馬物産展に向けて高崎パスタの名店「ウィンディ」と出店交渉中。だが店を継いだ娘・秋穂に「父の約束は無効」と断られてしまう。突然店を任され、レシピもないまま父の味の再現に苦悩する秋穂。そこに現れた伝説のバイヤー・御厨（山口紗弥加）は、あることに気が付き…？高崎小麦が親子の絆を繋ぐ！？空腹必至の極上グルメお仕事ドラマ第2弾！

Ⓒ「物産展の女～高崎編～」製作委員会 Ⓒ「物産展の女～高崎編～」製作委員会 Ⓒ「物産展の女～高崎編～」製作委員会 Ⓒ「物産展の女～高崎編～」製作委員会

≪第１弾再配信≫

本作の放送を記念して、2025年1月に放送した「物産展の女～宮崎編～」を期間限定再配信します！是非、高崎編と一緒にお楽しみください。

＜配信スケジュール＞

４月１日（水）～４月２８日（火）

配信先：広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信

≪番組概要≫

【タイトル】 ドラマチューズ！「物産展の女～高崎編～」

【放送日時】 2026年3月31日(火) 深夜24時30分～25時00分 全1話

【放送局】 テレビ東京、テレビせとうち、テレビ北海道

【配信】 各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」「TELASA」「J:COM STREAM」「milplus」「Prime Video」 にて順次見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

▶TELASA：https://www.telasa.jp/unlimited

▶J:COM STREAM：https://linkvod.myjcom.jp/mega-pack

▶milplus：https://front.milplus.jp/

▶Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

*作品の視聴には会員登録が必要です。（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）

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広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/srap66rtet

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/

【主演】 平祐奈、山口紗弥加

【出演】 杢代和人／大友花恋、湯江タケユキ

【原作】 桑野一弘『物産展の女』(メディアワークス文庫／KADOKAWA刊)

【監督・脚本】 石井聡一

【主題歌】 Sincere「soda」（monogram records）

【プロデューサー】 千葉貴也 (テレビ東京) 、阿部真士 (PROTX) 、庄司知美（PROTX）、平部隆明（ユニオン映画）

【協力プロデューサー】 滝本聖一（テレビ東京ダイレクト）、藤森幸穂（テレビ東京メディアネット）、左東良太（PROTX）

【特別協力】 高崎市

【制作】 テレビ東京 PROTX

【制作協力】 ユニオン映画

【製作著作】 「物産展の女～高崎編～」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/bussanten_takasaki/

【公式X】 @bussanten_tx https://x.com/bussanten_tx