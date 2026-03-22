エールディヴィジ 25/26の第28節 ズウォレとNACブレダの試合が、3月22日05:00にMAC³パーク・スタディオンにて行われた。

ズウォレはコーエン・コストンス（MF）、オディセウス・ベラナス（MF）、タイス・オースティング（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するNACブレダはアミン・サラマ（MF）、ラウル・パウラ（MF）、モハメド・ナッソー（MF）らが先発に名を連ねた。

22分に試合が動く。ズウォレのオディセウス・ベラナス（MF）のアシストからタイス・オースティング（MF）がヘディングシュートを決めてズウォレが先制。

さらに24分ズウォレが追加点。オディセウス・ベラナス（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とズウォレがリードしてハーフタイムを迎えた。

58分、ズウォレは同時に2人を交代。ライアン・トーマス（MF）、オディセウス・ベラナス（MF）に代わりニック・フィクトインハー（MF）、カイ・デローイ（FW）がピッチに入る。

67分、NACブレダのラウル・パウラ（MF）のアシストからモハメド・ナッソー（MF）がヘディングシュートを決めて2-1と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ズウォレが2-1で勝利した。

なお、ズウォレは40分にトリスタン・ホーイヤ（DF）、60分にニック・フィクトインハー（MF）に、またNACブレダは62分にデニス・オドイ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-22 07:01:19 更新