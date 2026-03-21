2児の母・安田美沙子、次男の卒園式へ 親子3ショットに反響「着物姿綺麗すぎる」「上品で素敵」
【モデルプレス＝2026/03/21】タレントの安田美沙子が3月21日、自身のInstagramを更新。次男の卒園式を報告した。
【写真】43歳2児のママタレ「上品で素敵」卒園式での親子ショット
安田は「無事に、次男が幼稚園を卒園しました」と報告し、「受験や、色んな変化があっても、晴れやかに過ごせたのは大好きな幼稚園のおかげです」と感謝。和服姿の自身とスーツを着た夫がスーツに蝶ネクタイ姿の次男とそれぞれ手を繋いだ親子3ショットや自身と次男の2ショット公開し、「私よりもパパが先に泣いた気がする。笑夫婦でよく泣きました！笑」と卒園式での夫婦の様子を明かした。
また「謝恩会では、兄弟同い年なママ友と、司会を務めました。拙い司会でしたが楽しかった」と記してママ友たちとのドレス姿の謝恩会での写真も投稿し、「改めて、優しくてあったかくて、2020年に生まれた子供達の日々過ごして来た絆が見えて。親の知らない時間を、みんなで支え合って来てくれたんだなと愛おしくなりました」とつづっている。
この投稿に、ファンからは祝福の声が続々。「着物姿綺麗すぎる」「上品で素敵」「大きくなりましたね」「豪華な謝恩会」などと反響が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】43歳2児のママタレ「上品で素敵」卒園式での親子ショット
◆安田美沙子、次男の卒園式ショット公開
安田は「無事に、次男が幼稚園を卒園しました」と報告し、「受験や、色んな変化があっても、晴れやかに過ごせたのは大好きな幼稚園のおかげです」と感謝。和服姿の自身とスーツを着た夫がスーツに蝶ネクタイ姿の次男とそれぞれ手を繋いだ親子3ショットや自身と次男の2ショット公開し、「私よりもパパが先に泣いた気がする。笑夫婦でよく泣きました！笑」と卒園式での夫婦の様子を明かした。
◆安田美沙子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは祝福の声が続々。「着物姿綺麗すぎる」「上品で素敵」「大きくなりましたね」「豪華な謝恩会」などと反響が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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