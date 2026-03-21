佐久間大介＆日村勇紀、最新家電の進化ぶりに驚愕！「ぱねえな！」（佐久間）

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佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。

3月21日のテーマは、最新家電。近年はAIを搭載した家電が増え、これまで人が手動で行っていた作業を自動でサポートしてくれる製品が続々と登場。まるで“気の利く同居人”のように日々の暮らしを助けてくれる家電も少なくない。

今回は、そんな進化を続ける最新家電の世界に迫り、その魅力を深掘りしていく。

■暮らしをサポートしてくれる家電ブランドが続々と誕生

いま家電業界では、ユーザーのニーズや予算の幅が広がったことで、あらたな家電ブランドが次々と誕生している。

そんな最新家電の魅力を教えてくれるキャラクター“おしつじさん”。ひとり目は家電芸人のかじがや卓哉。家電量販店でアルバイトとして働いていた際、売り上げが突出していたことからヘッドハンティングされた経験を持つ“家電のプロ”だ。

そして、家電レビュー歴15年以上の実績を持つ“家電プロレビュアー”の石井和美さん。数多くの製品を試すので、自宅とは別に“家電を試すための一軒家”まで借りているという筋金入りの“家電マニア”だ。

■3つの“推しポイント”を徹底深掘り

最新家電をより深く知るための“推しポイント”は「生活を助けてくれる同居人のような最新家電」「こだわりがすごすぎる２つの家電ブランド！」「サクヒムが仮想世界にダイブ！」。この3つのポイントを通して、進化を続ける最新家電の魅力に迫っていく。

今回は、生活をサポートするAI家電から、思わず驚く最先端のテクノロジーまで、様々な最新家電がスタジオに続々と登場。おしつじさんによる解説を聞きながら、サクヒムは次々と実物を体験していく。

説明を聞くたびに、日村と佐久間は「うそでしょ？」と半信半疑の様子。実際に機能を目の当たりにすると、佐久間は思わず「ぱねえな！」と声を上げ、最新AI技術の進化ぶりに感心しきりだった。

一方で、あるメーカーの掃除機とミキサーについて、佐久間が「使いやすいですよ、これ」と、自身も普段から愛用していることを明かす場面も。日村も興味津々で、その便利さに驚きの表情を見せる。

ラストはゴーグルのように装着することで超リアルな仮想空間を体験できるAppleのアイテムも体験し、驚愕しっぱなしだった佐久間と日村。はたしてふたりにとって“推し”となったのか。

なお、TVerでは放送後から地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信される。

■番組情報

日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

03/21（土）23:30～23:55

出演：佐久間大介（Snow Man） 日村勇紀（バナナマン）

■関連リンク

『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/