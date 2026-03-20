JAL、国際線航空券でタイムセール ホノルル往復8.7万円から
日本航空（JAL）は、国際線で「新生活＆春旅応援キャンペーン」を3月19日から29日まで実施している。
往復最低運賃は以下の通り。左側からエコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスの順。いずれも燃油サーチャージ込み、諸税別。搭乗期間は3月20日から9月30日までで、路線により異なる。
予約クラスはエコノミークラスが「O・Q・Z」、プレミアムエコノミークラスが「E」、ビジネスクラスが「X」。
・東京発着
北京（33,000円／-／106,000円）、上海（35,000円／-／99,000円）、台北（37,000円／-／153,000円）、ホーチミン・ハノイ（46,000円／-／237,000円）、マニラ（48,000円／-／264,000円）、広州（51,000円／-／137,000円）、大連（53,000円／-／126,000円）、バンコク（65,000円／177,000円／246,000円）、グアム（65,000円／-／107,000円）、クアラルンプール（71,000円／181,000円／284,000円）、シンガポール（76,000円／168,000円／299,000円）、ホノルル（87,000円／154,000円）、デリー（89,000円／245,000円／268,000円）、ジャカルタ（90,000円／- ／290,000円）、ダナン（94,000円）、ベンガルール（101,000円）、シドニー（114,000円／198,000円／450,000円）、メルボルン（129,000円／- ／490,000円）、オークランド・クライストチャーチ・ウェリントン・クイーンズタウン（124,000円／-／419,000円）、ロサンゼルス・シカゴ・サンフランシスコ・シアトル・バンクーバー（163,000円／268,000円／538,000円）、ニューヨーク（163,000円／-／538,000円）、オーランド・フェニックス・マイアミ・オースティン・フィラデルフィア・シャーロット（173,000円／288,000円／638,000円）、ダラス（173,000円）、サンディエゴ（-／288,000円／638,000円）、ボストン（-／358,000円）