窪塚洋介＆亀梨和也W主演「外道の歌」公式フォトブック決定 貴重ショット満載・特別対談も【コメント】
【モデルプレス＝2026/03/20】俳優の窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務めるDMM TVオリジナルドラマ『外道の歌』の公式フォトブック「窪塚洋介×亀梨和也『外道の歌』PHOTO BOOK」（双葉社）が、4月10日に発売決定。3月16日より、予約がスタートしている。
【写真】窪塚洋介＆亀梨和也のワイルドな姿
小さな店「カモメ古書店」を営む2人の男、カモとトラ。壮絶な過去を背負う2人が“復讐屋”を名乗り、凶悪犯罪者に裁きを下す。そんなドラマシリーズ『外道の歌』から公式フォトブックが発売。窪塚と亀梨の撮りおろし写真53ページに加えて、配信中の「シーズン1」および4月9日から配信がスタートする「シーズン2」のシーンカット、2人の素顔が詰まった貴重なオフショットなどを全170枚収録。窪塚、亀梨による特別対談も掲載した、ドラマ『外道の歌』をさらに楽しめる1冊となっている。
復讐屋の舞台となる「カモメ古書店」で撮り下ろした通常版カバーに対して、amazon限定版カバーは、凶悪犯罪者に裁きを下す現場である拷問部屋での撮りおろしカット。復讐屋コンビ“カモとトラ”として、窪塚と亀梨が危険な色気を放つ。（modelpress編集部）
亀梨：（シーズン1が）あんなシーンで終わるなんてなかなかないですよね。だって、次のカットを１年後に撮るわけじゃないですか。観てくださっているみなさんには期待してもらえる終わり方ですけど…。
窪塚：日焼け対策が大変で…（笑）。女優よりもプロテクトしたね。ゴルフのときでも、つばの広い帽子に忍者みたいなマスクをつけて、ＵＶカットのアームカバーに両手はグローブとか。おかげさまでシーズン1と同じ色のファンデーションを使えました（笑）。
亀梨：僕はシーズン1より前髪が3〜4センチ短いんですよ。何人気づくかな（笑）。そういったつながりの難易度はあるなと思いながらも、無事にシーズン2を撮ることができてよかったです。
（P94「窪塚洋介×亀梨和也 SPECIAL対談」より）
カモトラの写真集！？本気かDMM！？
「外道の歌」カモとトラの世界観を、ドラマとは少し違う空気感を、ぜひブックレットで堪能してくださいっ
発売日：2026年4月10日
判型：B5判
本編：128ページ
【Not Sponsored 記事】
【写真】窪塚洋介＆亀梨和也のワイルドな姿
◆窪塚洋介＆亀梨和也「外道の歌」公式フォトブック決定
小さな店「カモメ古書店」を営む2人の男、カモとトラ。壮絶な過去を背負う2人が“復讐屋”を名乗り、凶悪犯罪者に裁きを下す。そんなドラマシリーズ『外道の歌』から公式フォトブックが発売。窪塚と亀梨の撮りおろし写真53ページに加えて、配信中の「シーズン1」および4月9日から配信がスタートする「シーズン2」のシーンカット、2人の素顔が詰まった貴重なオフショットなどを全170枚収録。窪塚、亀梨による特別対談も掲載した、ドラマ『外道の歌』をさらに楽しめる1冊となっている。
◆通常版カバー＆amazon限定カバーを初公開
復讐屋の舞台となる「カモメ古書店」で撮り下ろした通常版カバーに対して、amazon限定版カバーは、凶悪犯罪者に裁きを下す現場である拷問部屋での撮りおろしカット。復讐屋コンビ“カモとトラ”として、窪塚と亀梨が危険な色気を放つ。（modelpress編集部）
◆特別対談では窪塚洋介＆亀梨和也の撮影裏話が満載
亀梨：（シーズン1が）あんなシーンで終わるなんてなかなかないですよね。だって、次のカットを１年後に撮るわけじゃないですか。観てくださっているみなさんには期待してもらえる終わり方ですけど…。
窪塚：日焼け対策が大変で…（笑）。女優よりもプロテクトしたね。ゴルフのときでも、つばの広い帽子に忍者みたいなマスクをつけて、ＵＶカットのアームカバーに両手はグローブとか。おかげさまでシーズン1と同じ色のファンデーションを使えました（笑）。
亀梨：僕はシーズン1より前髪が3〜4センチ短いんですよ。何人気づくかな（笑）。そういったつながりの難易度はあるなと思いながらも、無事にシーズン2を撮ることができてよかったです。
（P94「窪塚洋介×亀梨和也 SPECIAL対談」より）
◆鴨ノ目武（カモ）役／窪塚洋介コメント
カモトラの写真集！？本気かDMM！？
◆島田虎信（トラ）役／亀梨和也コメント
「外道の歌」カモとトラの世界観を、ドラマとは少し違う空気感を、ぜひブックレットで堪能してくださいっ
◆「窪塚洋介×亀梨和也『外道の歌』PHOTO BOOK」書誌情報
発売日：2026年4月10日
判型：B5判
本編：128ページ
【Not Sponsored 記事】