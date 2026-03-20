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M-1 GRAND CHAMP¡ÎBMSG ALLSTARS¡Ï
M-2 GRIT¡ÎBE:FIRST¡Ï
M-3 Betrayal Game¡ÎBE:FIRST¡Ï
M-4 MISSION¡ÎMAZZEL¡Ï
M-5 CAME TO DANCE¡ÎMAZZEL¡Ï
(MC)
M-6 Run Ya¡ÎSKY-HI¡ßSALU¡Ï
M-7 Best Friend
(MC)
M-8 Ì´Ãæ¡ÎBE:FIRST¡Ï
M-9 HOWL¡ÎAyumu Imazu¡Ï
M-10 F-3¡ÎSKY-HI¡Ï
M-11 Mainstream¡ÎBE:FIRST¡Ï
M-12 Ç½Æ°¡Î»°±ºÂçÃÎ¡Ï
M-13 Hawkeye
(MC)¡Î¹â¹»Â´¶È´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ï
M-14 Heaven¡Çs Drive feat.vividboooy¡Î(sic)boy¡Ï
¡ÊMC¡Ë
M-15 Just Like Dat feat. JP THE WAVY¡ÎPSYCHIC FEVER¡Ï
M-16 Fantasista¡ÎDragon Ash¡Ï
M-17 Superstar¡ÎAyumu Imazu¡Ï
M-18 come again¡Îm-flo¡Ï
M-19 ²»¿§¡ÎKREVA¡Ï
M-20 Move On¡ÎBE:FIRST¡Ï
M-21 Secret Garden¡ÎBE:FIRST¡Ï
¡ÊMC¡Ë
M-22 PIECES
M-23 Forked Road¡ÎRUI,TAIKI,KANON¡Ï
M-24 At The Last¡ÎSKY-HI¡Ï
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