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Val Kilmer in 'As Deep As the Grave, His Performance was AI Generated
An AI-generated version of the late Val Kilmer is starring in a new movie
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/val-kilmer-ai-generated-new-movie-rcna264195
An AI-rendered Val Kilmer will co-star in a new film | AP News
https://apnews.com/article/val-kilmer-ai-movie-5e32b8e3ee65a01b75902bf4d0bf0b98
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