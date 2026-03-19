犬を飼ってから思う5つの大変なこと

1.生活リズムの変化

犬を飼う前でも、「毎日散歩に行く必要がある」「忙しくても犬のお世話を欠かさない」などと頭では十分理解している人が多いと思います。

しかし、実際に犬と生活を始めると、思っていた以上に生活リズムが崩れたり思ったような生活が送れなかったりして戸惑ってしまう飼い主さんは少なくありません。

特に日々のルーティーンが決まっている人や仕事や育児で忙しく過ごしている人、休日はのんびり思いのままに過ごしたい人の場合、犬を飼ってからより一層疲れや忙しさを感じてしまうこともあります。

犬は生き物なので、予測できない行動をしたり想定通りに動いてくれなかったりすることがあることをしっかりと認識しておきましょう。

2.しつけのむずかしさ

犬を飼ったらしつけをしようと思っている人は多いと思いますし、それを実行している人もたくさんいるでしょう。

しかし、犬のしつけはスムーズにいくパターンばかりではなく、トイレをなかなか覚えてくれずに部屋が汚れてしまったり、いたずらで困らされたりすることもあります。

また、本当はお出かけを楽しみたいのに車に乗るのを嫌がったり、散歩で人や犬に吠えてしまったりして思ったようなドッグライフを送れないこともあるでしょう。

一生懸命な飼い主さんのなかには、うまくいかないことにイライラして犬に冷たくしてしまったり、育児ノイローゼのようになってしまったりする人もいます。

3.想定外の医療費

犬を飼うときに金銭的な負担をどこまで想像しているかは、人により大きく異なります。

日々の食事代や決まったワクチン代の捻出だけを考えている人もいれば、将来の病気や介護に備えて保険に入ったり積み立て貯金をしたりする人もいるでしょう。

犬の医療では人間のような皆保険がないため、大きなけがや病気をすると突発的に数十万単位の医療費がかかることもあります。

4.介護の大変さ

多くの人は子犬や若い犬を飼い始めるため、将来訪れるであろう「介護」について深く考えていないこともあると思います。

犬を飼った経験がなければ、具体的な想像をすることが難しいこともあるでしょう。

しかし、近年では犬の平均寿命が伸びているため、介護が必要な期間が長くなり、生活において様々な配慮や工夫が求められます。

5.看取りのつらさ

犬を飼う人は「いつかは死んでしまう」ということを理解しているはずです。それをわかったうえで、犬の一生の面倒を見て愛するために飼い始めるのだと思います。

しかし、一緒にいる時間が長くなるほど、その日が来ることに恐怖を感じるようになることもあります。

高齢になって愛犬の死を意識せざるを得なくなったり、実際に死に直面したりしたとき、思っていた以上のダメージを受けることも珍しくありません。

愛犬の死によるストレスからペットロスに陥って、心に大きな負担がかかったり生活がままならなくなったりすることも考えられます。

それでも、愛犬の死から目をそらさず、命を全うするまで寄り添い続けることが飼い主さんの大切な役割だと思います。

犬を飼う前に考えておくべきこと

犬を飼いたいと思ったとき、多くの人はその衝動のまま飼うことはせず、自分の生活スタイルで犬を受け入れられるかということを考えると思います。

しかし、どこまで深く考えるかということは人それぞれで、簡単に受け入れてしまう人もいれば、考えた結果飼育をあきらめる人もいるでしょう。

犬を飼うということは、極端にいえば言葉の通じない小さな子供が家にいるようなものです。しかも、人間のように成長して親元を離れることはなく、人間とは異なる習性を持っていることもあります。

また、犬によってそれぞれ気質や性格が異なるため、飼い主さんが理想としていたドッグライフを送れないという可能性もあります。

つまり、飼ってみなければ苦労や大変さの度合いがわからないのが正直なところです。

しつけがうまくいかなかったり、大きなけがや病気をしたりと、犬の一生の間では様々なトラブルも起こると思います。

それでも、どんなことがあっても最後まで面倒を見続ける覚悟を持って飼うということが何よりも大切です。

まとめ

犬を飼うことは、とても楽しく幸せなことだと思います。しかし、実際の生活となると思ったよりも大変だと感じるときもあるかもしれません。

それでも、その大変さを上回る幸せを犬たちは与えてくれると思います。

飼い主さんが悩んでつらい思いをしたり、愛犬を手放すような選択をしたりするようなことがないように、事前にリアルな生活を想像して覚悟を持って犬を受け入れるようにしましょう。