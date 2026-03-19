SNSで発表

新日本プロレスの真壁刀義が18日、自身のXで結婚を報告。プロレス界を牽引してきた53歳でのビッグニュースに驚きと祝福が殺到した。

真壁はXに1枚の画像を投稿。「突然のご報告となりますが、真壁刀義は2025年10月に一般女性と結婚いたしました。温かく見守っていただけたら幸いです」と綴った。

陽気なテイストで「という堅苦しいのはここまでで、ついにこの俺様が結婚しましたとさ！でもやっぱり、これで丸くなるわけもなく、試合もそれ以外の仕事も、変わらずバンバン行かせてもらうぜい！」とも記し、幸せな一報をファンへ届けた。

突然の報告にネット上は騒然。新日本プロレスの看板レスラーとして広い層から支持されてきた真壁の結婚ニュースに、プロレスファンから反響が寄せられた。

「えーーーーーー！？おめでとうございます」

「遂に真壁が結婚！！こりゃめでたい！！」

「なんと！！これはめでたい」

「わぁーー！！！マジかーーおめでたいー！！！」

「あの真壁さんが結婚だ…と…？？？？」

「めちゃくちゃいいニュース！！！」

「なんか心から嬉しい」

新日本プロレスの所属レスラーでは今年1月、鷹木信悟が女子プロレス団体スターダムに所属するなつぽいとの結婚を発表しており、「新日本プロレス結婚ラッシュじゃないか！！！」との声も上がっていた。



（THE ANSWER編集部）